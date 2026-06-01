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貨船闖伊朗港口 遭美軍飛彈擊中

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

美聯社報導，國際關注美伊是否達成停戰協議之際，美國中央司令部五月卅日證實，一艘懸掛甘比亞國旗的貨船在阿曼灣試圖突破封鎖令進入伊朗港口，在無視超過廿次警告後，美軍發射一枚「地獄火」飛彈擊中其艙室，使船隻失去動力並在海上漂流。

根據美軍說法，這艘懸掛甘比亞國旗的貨船名為「利安之星」（Lian Star），夜間試圖駛往伊朗港口期間，多次無視美軍警告，美方隨後採取行動使其癱瘓。一名熟悉情況的美國官員透露，該船目前仍在阿曼灣漂流，美軍尚未登船檢查。

美軍表示，連同這次行動在內，已有六艘試圖進入伊朗港口的船隻遭攔截，其中一艘獲准繼續航行；另有一一六艘船被要求改道。

與此同時，美國與伊朗仍持續就停火安排進行協商。自四月七日停火生效以來，雙方暫時避免進一步衝突，但是否能達成延長六十天停火的協議仍未明朗。

儘管商業船舶仍持續通過荷莫茲海峽，但數量遠低於戰前水準。伊朗堅稱所有船隻通行都須獲得批准，並警告違反規定者將面臨安全風險，甚至揚言對干預相關安排的軍艦採取行動。伊朗對部分船舶收取最高達二百萬美元的過路費，此舉恐違反國際海運長期奉行的航行自由原則。

卡達副總理兼國防部長沙歐德卅日出席香格里拉對話表示，卡達原則上反對向通行船隻收費，但若相關費用是短期用於掃雷或恢復航道正常運作等用途，則仍有協商空間。他認為，這類安排或許有助荷莫茲海峽航運逐步恢復正常。

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