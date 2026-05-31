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美伊協議再生變數？川普要修改草案 聚焦高濃縮鈾庫存處置

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據美國新聞網站Axios報導，美國總統川普要求修改伊朗協議草案。法新社
據美國新聞網站Axios報導，美國總統川普要求修改伊朗協議草案。法新社

美國新聞網站Axios報導，美國總統川普要求修改伊朗協議草案。此前，他的核心幕僚已經就該協議內容與伊朗談判代表達成初步共識。

報導援引兩名美國官員的話稱，爭議的焦點主要集中在伊朗高濃縮鈾庫存的處置安排。《紐約時報》指出，川普已將一份新的協議框架草案交給伊朗，其中包含比此前版本更為嚴格的條件。目前尚不清楚川普希望對協議作出哪些具體的修改。

分析認為，美方提出的修改要求可能使談判再度延長數天，陷入新一輪的拉鋸戰。自4月8日以來，美國與伊朗之間一直維持著脆弱的停火狀態，雙方希望借此爭取時間，達成一項結束沖突的協議。

川普近日多次強調，任何協議的首要條件之一，是伊朗必須承諾永遠不發展核武器。此外，還必須重新開放霍爾木茲海峽。伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報導稱，伊朗方面多次明確表示，在達成任何協議之前，必須先解決被凍結海外資產的問題。

解凍資金對伊朗至關重要

根據伊朗官媒披露的信息，目前與美國達成的「非正式」意向聲明草案中，包括解凍價值120億美元（約合103億歐元）伊朗資產。伊朗法爾斯通訊社（Fars）報導稱，如果這些資金不能獲得解凍，伊朗將不會進入下一階段談判。

分析人士認為，在嚴重經濟危機和高昂戰爭開支的雙重壓力下，解凍海外資產對於伊朗具有重大意義。據估計，伊朗目前有超過1000億美元資金存放在海外賬戶中，由於遭到制裁，這些資產部分或全部被凍結。

霍爾木茲海峽仍是關鍵籌碼

伊朗國家電視台近日在報導中強調，德黑蘭將繼續控制霍爾木茲海峽。自今年2月底美國和以色列對伊朗發動軍事打擊以來，伊朗廣泛封鎖了這條戰略水道。霍爾木茲海峽是全球最重要的能源運輸通道之一，大量原油和液化天然氣的物流都必須經過這裡。

因此，霍爾木茲海峽不僅是伊朗與西方博弈的重要籌碼，也成為當前美伊談判中最敏感、最關鍵的問題之一。

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