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中東戰爭第92天／以色列再襲黎巴嫩南部 最新發展一次看

中央社／ 巴黎30日綜合外電報導

美國以色列聯手攻打伊朗進入第92天，以色列對黎巴嫩南部發動新一波空襲，並警告10多個地點民眾應撤離。美國中央司令宣布向1艘試圖駛往伊朗的貨輪發射飛彈，造成船隻失去動力。

以下是中東戰爭最新情勢彙整。

●美以動向

以色列對黎巴嫩南部發動新一波空襲，並警告10多個地點民眾應撤離。黎巴嫩總理今天指控以色列在黎南採取「焦土政策」，要求立即停止戰鬥。

美國中央司令部（CENTCOM）今天宣布，美軍昨天向1艘試圖駛往伊朗、懸掛甘比亞國旗的貨輪發射飛彈，擊中輪機艙，使船隻失去動力。

●伊朗動向

美國總統川普考慮延長停火協議之際，伊朗過去24小時內向科威特空軍基地發射1枚彈道飛彈，儘管科威特成功攔截，掉落殘骸造成數名美方人員輕傷，2架美國MQ-9死神無人機嚴重受損。

●油價股匯動態

投資人樂觀預期美國和伊朗有望達成延長停火的協議，亞洲股市主要指數29日多收高，國際油價回落。

●其他國家及組織

美國戰爭部長赫格塞斯今天再度向北大西洋公約組織（NATO）和歐洲盟友施壓，稱未大能幅提高國防開支的國家將面臨「合作方式的明顯轉變」。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）本月稍早曾說，隨著華府將重心轉向其他威脅，加上歐洲國家強化自身防衛能力，北約可能面臨美軍縮減駐歐兵力。

中東 以色列 黎巴嫩 伊朗 美國

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