美媒：美伊停戰協議 川普要求更嚴格修改條款

美國總統川普廿九日在自創社媒真實社群寫道，「為了做出一項最終決定，我現在將要開會，在戰情室」。川普所稱的最終決定，應是他是否批准關於美國與伊朗終戰的一份諒解備忘錄（ＭＯＵ）。遠在新加坡出席香格里拉對話的美國國防部長赫塞斯卅日則指稱，若有必要，美軍準備好重啟在波斯灣的戰鬥，「但川普總統寧願不要」。

2026-05-31 00:00