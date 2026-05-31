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美媒：美伊停戰協議 川普要求更嚴格修改條款
美國和伊朗對終止戰爭協議至今遲遲未達成；美國媒體今天報導，總統川普正要求更改協議中幾項條款，擬修得更為嚴格。
據紐約時報（The New York Times）引述知情官員報導，這是川普提出修改的，新架構已送交伊朗方面考慮。
目前尚不清楚變動的具體內容，而新聞網站Axios報導，川普希望加強協議中幾項條款，例如如何處理伊朗的核物質，他個人認為所要修改的條文很重要。
調整方案可能讓美伊談判過程延長數日。
美方消息人士告訴法新社說，新條款一直等待川普批准，截至29日白宮戰情室會議時尚未做出決定，不過，美方已先將修改架構送伊朗考量。
川普曾表示，對於停戰協議內容，他首先要求伊朗應同意永不發展核武，以及重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。
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