快訊

中職／連兩天4萬人！悍將3連戰破10萬人成聯盟紀錄 超越林智勝引退賽

7-11自動門貼數字藏玄機 內行曝主要用途：可幫警方破案

海鮮自助餐最怕不是不新鮮！醫提醒看到這情況最好立刻離開

聽新聞
0:00 / 0:00

荷莫茲船東曝「神祕直升機逼退伊朗快艇」！25%船隻脫困 海峽航運增加

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
多艘船隻30日駐泊荷莫茲海峽。路透
多艘船隻30日駐泊荷莫茲海峽。路透

彭博報導，荷莫茲海峽船舶通行量近期出現回升跡象，船舶追蹤資料顯示，自衝突爆發以來滯留在荷莫茲海峽的非伊朗船隻中，至少已有25%成功駛離，航運業界對前景越來越樂觀；甚至有知情船東描述，一批船隻穿越海峽期間疑似遭伊朗快艇鎖定，隨後突然出現多架直升機逼退快艇，最終商船順利離開荷莫茲。

至少兩名船東透露，他們近期與美軍保持聯繫，取得安全通過荷莫茲海峽的建議。美國中央司令部則表示，美軍並未直接護航商船，但持續向區域內商業船舶提供相關資訊與航行建議。

一名知情人士則描述，一批船隻通過海峽期間曾遭疑似伊朗快艇接近，但附近突然出現多架直升機逼退快艇，使商船可繼續航程，最終順利駛離荷莫茲海峽。

多名航運市場人士表示，部分近期成功穿越海峽的船隻，來自自戰爭爆發以來從未通行荷莫茲海峽的航運公司。另有2名人士指出，目前已有船隻重新進入波斯灣，也有船隻持續駛離該區域。

市場人士也指出，部分近日通過海峽的船隻在航行期間關閉衛星轉發器，且至今尚未重新開啟。這意味傳統船舶追蹤系統可能無法完整掌握實際通行數量，市場看到的船舶流量可能低於真實情況。

彭博指出，若通行量增加的趨勢持續，將有更多航運公司願意承擔穿越海峽的風險，這將有助提升石油、天然氣及各類消費品的運輸流量。迄今為止，通行船隻仍以依雙邊政府安排營運的船舶，或少數願意承擔風險的航運業者為主。

不過，航運業界對全面恢復航運仍抱持審慎態度。

多名船東表示，希望美伊最終協議能為荷莫茲海峽貨物流動恢復鋪路，但在協議細節出爐前，不確定性依然存在，天然氣巨頭道達爾能源（Total Energies）也表明，須看到持久和平跡象後才會讓船隻重返波斯灣。

市場預期，一旦航道全面恢復通行，短期內可能出現運輸需求激增的狂熱期，帶動已處高檔的油輪運價進一步上升。

荷莫茲 海峽 伊朗 以色列 美國

延伸閱讀

無視20多次警告！美軍地獄火飛彈開轟 癱瘓一艘闖伊朗港口貨船

美伊延長停火60天協議就等雙方最高層批准 5大重點一次看

甘比亞籍貨輪違反封鎖駛向伊朗 遭美軍飛彈癱瘓

中東戰爭第89天》川普駁斥荷莫茲協議傳聞 美伊相互發動空襲

相關新聞

荷莫茲船東曝「神祕直升機逼退伊朗快艇」！25%船隻脫困 海峽航運增加

彭博報導，荷莫茲海峽船舶通行量近期出現回升跡象，船舶追蹤資料顯示，自衝突爆發以來滯留在荷莫茲海峽的非伊朗船隻中，至少已有25%成功駛離，航運業界對前景越來越樂觀；甚至有知情船東描述，一批船隻穿越海峽期間疑似遭伊朗快艇鎖定，隨後突然出現多架直升機逼退快艇，最終商船順利離開荷莫茲。

川普回覆伊朗終戰協議！美官員爆料「新條件更強硬」背後盤算曝光

紐約時報30日報導，美國總統川普針對伊朗終戰協議提出更強硬的條件，並已將修改後的方案送回伊朗。根據知情官員，川普此舉意在施壓德黑蘭接受先前已送交最高領袖穆吉塔巴的框架，加快結束戰爭的談判進程。

無視20多次警告！美軍地獄火飛彈開轟 癱瘓一艘闖伊朗港口貨船

美聯社報導，國際關注美伊是否達成停戰協議之際，美國中央司令部30日證實，阿曼灣一艘懸掛甘比亞國旗的貨船試圖突破封鎖令進入伊朗港口，在無視超過20次警告後，美軍發射一枚「地獄火」（Hellfire）飛彈擊中其艙室，使船隻失去動力並在海上漂流。

和戰邊緣…美伊終戰MOU 川普未決定

美國總統川普廿九日在自創社媒真實社群寫道，「為了做出一項最終決定，我現在將要開會，在戰情室」。川普所稱的最終決定，應是他是否批准關於美國與伊朗終戰的一份諒解備忘錄（ＭＯＵ）。遠在新加坡出席香格里拉對話的美國國防部長赫塞斯卅日則指稱，若有必要，美軍準備好重啟在波斯灣的戰鬥，「但川普總統寧願不要」。

29日白宮戰情室會議後 美伊雙方對終戰MOU皆著墨不多

美國總統川普29日召集國安團隊開戰情室會議，並聲稱此舉旨在「做出1項最終決定」。但直到30日，白宮仍對此一決定三緘其口。而對他29日在自創社媒真實社群發文中又1次提到的「伊朗永遠不會擁有核武」等要求，德黑蘭也尚未做出多少回應。

「第3次背叛外交」 伊朗最高領袖顧問痛批川普：根本無意談判

半島電視台報導，伊朗權宜委員會（Expediency Council）成員、最高領袖穆吉塔巴顧問雷札伊（Mohsen Rezaei）表示，美國總統川普「第三次背叛外交」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。