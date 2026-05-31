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川普回覆伊朗終戰協議！美官員爆料「新條件更強硬」背後盤算曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普3月31日在白宮簽署行政命令。路透
美國總統川普3月31日在白宮簽署行政命令。路透

紐約時報30日報導，美國總統川普針對伊朗終戰協議提出更強硬的條件，並已將修改後的方案送回伊朗。根據知情官員，川普此舉意在施壓德黑蘭接受先前已送交最高領袖穆吉塔巴的框架，加快結束戰爭的談判進程。

3名官員透露，川普已修改與伊朗終戰的一份諒解備忘錄，不過目前尚不清楚具體修改內容。

2名官員表示，川普對方案中涉及解凍伊朗資金感到疑慮，因為他過去長期批評前總統歐巴馬在10多年前簽署限制伊朗核計畫協議時，也曾為伊朗解凍資金。

1名官員指出，川普也不滿伊朗遲遲未回應美方提案。

官員表示，川普如今提出更強硬的新版本，可能是想對伊朗施壓，促使伊朗接受已送交最高領袖穆吉塔巴批准的框架。

川普29日曾在白宮戰情室與高層幕僚會商2小時，討論如何結束戰爭，但會後沒有宣布任何進展。

不過，要聯繫到伊朗最高領袖本來就很困難，因此協議框架若再作修改，可能導致談判進一步拖延。

根據這項框架，美國與以色列將結束對伊朗的軍事行動，交換條件是伊朗解除對荷莫茲海峽的封鎖。至於伊朗核計畫未來走向等最棘手問題，將留待後續談判再處理。

伊朗 川普 穆吉塔巴 以色列 美國

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