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無視20多次警告！美軍地獄火飛彈開轟 癱瘓一艘闖伊朗港口貨船

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無視20多次警告！美軍地獄火飛彈開轟 癱瘓一艘闖伊朗港口貨船

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
29日可見多艘貨船滯留荷莫茲海峽、靠近阿曼沿岸一側。新華社
29日可見多艘貨船滯留荷莫茲海峽、靠近阿曼沿岸一側。新華社

美聯社報導，國際關注美伊是否達成停戰協議之際，美國中央司令部30日證實，阿曼灣一艘懸掛甘比亞國旗的貨船試圖突破封鎖令進入伊朗港口，在無視超過20次警告後，美軍發射一枚「地獄火」（Hellfire）飛彈擊中其艙室，使船隻失去動力並在海上漂流。

根據美軍說法，這艘懸掛甘比亞國旗的貨船名為「利安之星」（Lian Star），夜間試圖駛往伊朗港口期間，多次無視美軍警告，美方隨後採取行動使其癱瘓。一名熟悉情況的美國官員透露，該船目前仍在阿曼灣漂流，美軍尚未登船檢查。

美軍表示，連同這次行動在內，已有6艘試圖進入伊朗港口的船隻遭攔截，其中1艘獲准繼續航行；另有116艘船被要求改道。

與此同時，美國與伊朗仍持續就停火安排進行協商。自4月7日停火生效以來，雙方暫時避免進一步衝突，但是否能達成延長60天停火的協議仍未明朗。

美國總統川普稱29日已與幕僚討論相關方案，但尚未決定是否推動延長停火並重啟荷莫茲海峽航運；伊朗方面則稱協議內容尚未最終定案。

儘管商業船舶仍持續通過荷莫茲海峽，但數量規模遠低於戰前水準。伊朗堅稱所有船隻通行都須獲得批准，並警告違反規定者將面臨安全風險，甚至揚言對干預相關安排的軍艦採取行動。伊朗對部分船舶收取最高達200萬美元的過路費，此舉恐違反國際海運長期奉行的航行自由原則。

卡達副總理兼國防部長沙歐德（Saoud bin Abdulrahman Al-Thani）30日出席香格里拉對話表示，卡達原則上反對向通行船隻收費，但若相關費用是短期用於掃雷或恢復航道正常運作等用途，則仍有協商空間。他認為，這類安排或許有助於荷莫茲海峽航運逐步恢復正常。

伊朗 美軍 美方 以色列 美國

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