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甘比亞籍貨輪違反封鎖駛向伊朗 遭美軍飛彈癱瘓

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導

美國中央司令部（CENTCOM）今天宣布，美軍昨天向一艘試圖駛往伊朗、懸掛甘比亞國旗的貨輪發射飛彈，擊中輪機艙，使船隻失去動力。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）和法新社報導，負責美軍在中東地區行動的美國中央司令部指出，這艘名為「聯星號」（M/V Lian Star）的船隻當時正駛往伊朗位在阿曼灣（Gulf of Oman）沿岸的一座港口，違反美國對伊朗港口的封鎖措施。這艘船在美方發出超過20次警告仍未回應後，隨即遭到襲擊。

美軍中央司令部在社群平台X發文寫道，「聯星號船員未遵從命令之下，美軍一架軍機對該船的輪機艙發射地獄火飛彈（Hellfire missile），使其失去動力。該船目前已停止前往伊朗。」

聲明並未提及這場襲擊是否在聯星號上釀成任何傷亡。

美軍中央司令部說，在「與伊朗維持停火這段期間，美軍已使5艘商船失去動力，並勒令116艘船舶改道，全力執行封鎖措施」。

美國目前正執行伊朗港口封鎖行動；此時伊朗實際上已阻斷荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）這條全球石油與天然氣重要樞紐的船舶通行。

有關長期結束戰爭及恢復荷莫茲海峽通航的談判，至今仍未達成最終共識。

伊朗 美軍 中東 以色列 美國

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