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29日白宮戰情室會議後 美伊雙方對終戰MOU皆著墨不多

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美國國防部長赫塞斯30日在新加坡香格里拉對話活動中發言。路透
美國國防部長赫塞斯30日在新加坡香格里拉對話活動中發言。路透

美國總統川普29日召集國安團隊開戰情室會議，並聲稱此舉旨在「做出1項最終決定」。但直到30日，白宮仍對此一決定三緘其口。而對他29日在自創社媒真實社群發文中又1次提到的「伊朗永遠不會擁有核武」等要求，德黑蘭也尚未做出多少回應。

不過，正在新加坡參加年度香格里拉對話的美國國防部長赫塞斯30日則指稱，「（伊朗）非常、非常清楚知道我們的期望；他們正朝我們這邊來、正向我們靠攏。（美伊）談判至今卓有成效。我認為，他們知道談判（現在）有必要達到的進展」。

赫塞斯說，若有必要，美軍準備好重啟在波斯灣的戰鬥，「但川普總統寧願不要」；「川普總統的目標是伊朗不准有能力擁有核武，而那些（他設定的）條件至今絲毫沒有動搖」。

赫塞斯還說，若伊朗不想達成1項確保他們不會取得核武、很棒的協議，那他們可以跟美軍打交道。

赫塞斯並宣稱，他剛和川普通話，川普想要他重申，「任何協議都會是好協議、很棒的協議」。

然而，美國有線電視新聞網（CNN）29日引述1位白宮官員聲明報導，約2小時的戰情室會議結束，「川普總統只會達成對美國有利且符合他底線的協議，伊朗絕不能擁有核武」。

與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）有關的伊朗法斯通訊社同日引述知情人士報導，川普近來關於可能達成伊美協議的言論「真假參半」。

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