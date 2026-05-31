聽新聞
0:00 / 0:00

和戰邊緣…美伊終戰MOU 川普未決定

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
美國總統川普（中）廿九日召集國安團隊開戰情室會議。圖為他去年六月在白宮主持戰情室會議。路透
美國總統川普（中）廿九日召集國安團隊開戰情室會議。圖為他去年六月在白宮主持戰情室會議。路透

美國總統川普廿九日在自創社媒真實社群寫道，「為了做出一項最終決定，我現在將要開會，在戰情室」。川普所稱的最終決定，應是他是否批准關於美國與伊朗終戰的一份諒解備忘錄（ＭＯＵ）。遠在新加坡出席香格里拉對話的美國國防部長赫塞斯卅日則指稱，若有必要，美軍準備好重啟在波斯灣的戰鬥，「但川普總統寧願不要」。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）廿九日引述一位白宮官員聲明報導，約兩小時的戰情室會議結束，「川普總統只會達成對美國有利且符合他底線的協議，伊朗絕不能擁有核武」。紐約時報同日報導，川普在該會議中並未就任何新的美伊協議做出決定。

川普在上述發文中又一次重申，伊朗必須同意，他們永遠不會擁有核武或核彈；荷莫茲海峽必須立即開放、不收費、對往來的航運交通不受限制；所有水雷（炸彈）將被清除，「我們（美國）已藉由水下掃雷艦，引爆許多這類水雷。伊朗將對剩餘的任何水雷，完成立即的清除和引爆作業，這些水雷不會很多」。

川普還寫道，「由於我們驚人且空前的海軍封鎖而受困荷莫茲海峽的船舶，可以開始駛向家鄉的航程，我們的海軍封鎖現在將予以解除」；至於伊朗的濃縮物質（即濃縮鈾）、有時被稱為「核塵埃」，被幾乎倒塌的山脈深埋地下，這是美軍Ｂ-２轟炸機在十一個月前造成的，在和伊朗及國際原子能總署（ＩＡＥＡ）的密切協調與合作下，濃縮物質將被美國挖掘出來且銷毀。

但川普在該發文中強調，「在另行通知前，（美伊）不會有金錢往來」；雙方也已就遠不及上述事項重要的其他事項達成協議。

伊朗外交部發言人貝卡伊廿九日則對伊朗官媒說，「我國在四十七年前就已經跟『必須』這種語言說再見了」；關於此事（即該ＭＯＵ）的理解，雙方仍在交換訊息，但尚未達成最終協議。與伊斯蘭革命衛隊有關的伊朗法斯通訊社同日引述知情人士報導，川普近來關於可能達成伊美協議的言論「真假參半」。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

川普：在戰情室開會 將對是否批准美伊終戰諒解備忘錄做出最後決定

川普戰情室開會2小時未拍板停火協議 伊朗官媒打臉他「真話摻謊話」

川普稱將拍板美伊和平協議 德黑蘭批說法真假參半

川普：即將就伊朗協議做決定 德黑蘭否認達最終共識

相關新聞

和戰邊緣…美伊終戰MOU 川普未決定

美國總統川普廿九日在自創社媒真實社群寫道，「為了做出一項最終決定，我現在將要開會，在戰情室」。川普所稱的最終決定，應是他是否批准關於美國與伊朗終戰的一份諒解備忘錄（ＭＯＵ）。遠在新加坡出席香格里拉對話的美國國防部長赫塞斯卅日則指稱，若有必要，美軍準備好重啟在波斯灣的戰鬥，「但川普總統寧願不要」。

29日白宮戰情室會議後 美伊雙方對終戰MOU皆著墨不多

美國總統川普29日召集國安團隊開戰情室會議，並聲稱此舉旨在「做出1項最終決定」。但直到30日，白宮仍對此一決定三緘其口。而對他29日在自創社媒真實社群發文中又1次提到的「伊朗永遠不會擁有核武」等要求，德黑蘭也尚未做出多少回應。

「第3次背叛外交」 伊朗最高領袖顧問痛批川普：根本無意談判

半島電視台報導，伊朗權宜委員會（Expediency Council）成員、最高領袖穆吉塔巴顧問雷札伊（Mohsen Rezaei）表示，美國總統川普「第三次背叛外交」。

伊朗飛彈襲擊！科威特上空攔截成功 殘骸墜地波及2架MQ-9無人機

美國總統川普正考慮一項延長美伊脆弱停火協議的方案之際，伊朗在過去24小時內對科威特一處空軍基地發動彈道飛彈攻擊，造成數名美國人輕傷，並使兩架MQ-9「死神」（Reaper）攻擊無人機嚴重受損。

美以轟炸無效？CNN曝伊朗利用停火空檔搶修「地下飛彈基地」

國際情勢再度出現詭譎變化。CNN取得並分析空中巴士（Airbus）拍攝的伊朗西部城市霍梅因（Khomeyn）的最新衛星影像顯示，伊朗正利用日前美伊兩周停火的空檔，迅速挖掘並搶救被埋藏在地下設施的龐大飛彈庫存。令人震驚的是，伊朗僅憑藉推土機與砂石車等重型機械，在短時間內便重新打通了被炸毀的隧道，此舉被視為直接抵銷了美軍與以色列此前投入龐大火力才取得的戰略成果。

中東戰爭第91天》白宮戰情室會後未公布決策 最新發展一次看

美國與以色列聯手攻打伊朗進入第91天，美國總統川普在白宮戰情室就伊朗議題召開會議，白宮官員會後重申伊朗絕不能擁有核武，但...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。