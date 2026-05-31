和戰邊緣…美伊終戰MOU 川普未決定

美國總統川普廿九日在自創社媒真實社群寫道，「為了做出一項最終決定，我現在將要開會，在戰情室」。川普所稱的最終決定，應是他是否批准關於美國與伊朗終戰的一份諒解備忘錄（ＭＯＵ）。遠在新加坡出席香格里拉對話的美國國防部長赫塞斯卅日則指稱，若有必要，美軍準備好重啟在波斯灣的戰鬥，「但川普總統寧願不要」。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）廿九日引述一位白宮官員聲明報導，約兩小時的戰情室會議結束，「川普總統只會達成對美國有利且符合他底線的協議，伊朗絕不能擁有核武」。紐約時報同日報導，川普在該會議中並未就任何新的美伊協議做出決定。

川普在上述發文中又一次重申，伊朗必須同意，他們永遠不會擁有核武或核彈；荷莫茲海峽必須立即開放、不收費、對往來的航運交通不受限制；所有水雷（炸彈）將被清除，「我們（美國）已藉由水下掃雷艦，引爆許多這類水雷。伊朗將對剩餘的任何水雷，完成立即的清除和引爆作業，這些水雷不會很多」。

川普還寫道，「由於我們驚人且空前的海軍封鎖而受困荷莫茲海峽的船舶，可以開始駛向家鄉的航程，我們的海軍封鎖現在將予以解除」；至於伊朗的濃縮物質（即濃縮鈾）、有時被稱為「核塵埃」，被幾乎倒塌的山脈深埋地下，這是美軍Ｂ-２轟炸機在十一個月前造成的，在和伊朗及國際原子能總署（ＩＡＥＡ）的密切協調與合作下，濃縮物質將被美國挖掘出來且銷毀。

但川普在該發文中強調，「在另行通知前，（美伊）不會有金錢往來」；雙方也已就遠不及上述事項重要的其他事項達成協議。

伊朗外交部發言人貝卡伊廿九日則對伊朗官媒說，「我國在四十七年前就已經跟『必須』這種語言說再見了」；關於此事（即該ＭＯＵ）的理解，雙方仍在交換訊息，但尚未達成最終協議。與伊斯蘭革命衛隊有關的伊朗法斯通訊社同日引述知情人士報導，川普近來關於可能達成伊美協議的言論「真假參半」。