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伊朗最高領袖顧問痛批川普：第3次背叛外交 根本無意談判

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國總統川普27日在白宮出席內閣會議。路透
美國總統川普27日在白宮出席內閣會議。路透

半島電視台報導，伊朗權宜委員會（Expediency Council）成員、最高領袖穆吉塔巴顧問雷札伊（Mohsen Rezaei）表示，美國總統川普「第三次背叛外交」。

雷札伊在社群媒體X發文表示：「川普透過持續進行海上封鎖，及在談判時提出過分要求，再度證明他自己無意談判，而是在追求其他目標。」

川普29日在真實社群（Truth Social）寫道：「為了做出一項最終決定，我現在將要開會，在戰情室。」外界預期是要討論是否批准美國與伊朗終戰的諒解備忘錄（MOU）。但紐約時報報導，一名資深官員表示，川普在召開長達2小時的會議後，最終並未做出決定。

伊朗 川普 外交 以色列 美國

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