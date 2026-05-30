中東戰爭第91天》白宮戰情室會後未公布決策 最新發展一次看

美國與以色列聯手攻打伊朗進入第91天，美國總統川普在白宮戰情室就伊朗議題召開會議，白宮官員會後重申伊朗絕不能擁有核武，但未證實川普是否已就美伊協議做出決定。

以下是中東戰爭最新情勢彙整。

●美以動向

川普今天稍早在社群媒體發文宣布會在白宮戰情室召開會議，同時重申他長期以來的要求，包括伊朗必須承諾永遠不會擁有核武，並開放重要航道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

白宮官員會後表示，這場會議歷時約兩小時，重申伊朗絕不能擁有核武，但未證實川普是否已對美伊協議做出決定。

美國今天宣布正瓦解一個複雜的伊朗網絡，這個網絡「冒充並詐騙」數十家美國科技公司，為伊朗軍方獲取敏感技術。

美國高階官員表示，以色列與黎巴嫩軍事官員今天在華府舉行「具建設性」的會談，並稱這將為下週由國務院主導的政治磋商提供參考。

以色列軍方在當地時間30日表示，他們攔截數枚從黎巴嫩發射的砲彈，但有一枚砲彈落在以色列北部城鎮附近，還說目前未接獲人員受傷消息。

●伊朗動向

美國有線電視新聞網（CNN）報導，伊朗外交部發言人表示，美國和伊朗的諒解備忘錄（MOU）尚未拍板。目前尚無明確消息顯示伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）已批准這項文件。

伊朗國家電視台今天報導，過去24小時內有24艘船隻在伊朗伊斯蘭革命衛隊與外交部的協調下通過荷莫茲海峽，但報導中也警告「來自敵對國家的船隻面臨（伊朗軍方）的嚴厲回應」。

●油價股匯動態

法新社報導，儘管美國與伊朗對和平談判進展持不同看法，投資人仍預期兩國有望達成延長停火協議，油價今天再度下跌，股市走勢不一。

截至格林威治時間2000（台灣時間30日上午4時），倫敦北海布倫特原油下跌0.9%，報每桶約93美元，西德州中級原油跌1.7%，報每桶87.36美元。

美聯社報導，過去一年來番茄價格在美國的漲幅高居各類食品之冠，讓消費者大喊吃不消；有專家認為，關稅措施及美伊戰爭是推升相關成本的原因之一。

●其他國家及組織

國際貨幣基金（IMF）、世界銀行（World Bank）與國際能源總署（IEA）負責人今天警告，若荷莫茲海峽石油運輸無法恢復正常，全球在夏季需求高峰恐面臨燃料短缺風險。

聯合國今天表示，儘管以色列和黎巴嫩先前達成停火協議，但過去7天在黎巴嫩仍有15名兒童喪生，另有62人受傷，並強調根據國際人道法，衝突期間必須保護兒童安全。