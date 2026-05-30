伊朗議會國安與外交委員會主席：中俄將享有荷莫茲海峽通行特權

據俄羅斯衛星通訊社報導，伊朗議會國家安全和外交政策委員會主席易卜拉欣．阿齊茲向衛星通訊社表示，俄羅斯和中國將享有通過荷莫茲海峽的「有利條件」。

阿齊茲說，「對我們具有戰略意義的國家，包括中國和俄羅斯，將繼續在有關荷莫茲海峽的問題上享有特殊待遇和有利條件。」

報導稱，他強調說，俄羅斯和中國一貫支持伊朗並與伊朗合作，在「最困難的時期」與德黑蘭站在一起。因此，阿齊茲表示，兩國在組織通過荷莫茲海峽的航運和過境時將受到特別關注。他說，這涉及俄羅斯和中國的商船及油輪。

美國和以色列於2月28日開始對伊朗境內目標發動攻擊，雙方陷入交戰狀態迄今。華盛頓和德黑蘭於4月8日宣布停火，在巴基斯坦的調解下，雙方目前正致力於達成一份全面結束衝突的備忘錄。

而目前多家外媒報導，美伊談判代表已就一份六十天諒解備忘錄（ＭＯＵ）達成協議。