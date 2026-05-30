快訊

借款軋票卻反悔？北市男稱「在銀行被搶」 警到場傻眼...是高利貸糾紛

檢聲押毒駕 法官卻以無反覆實施之虞放人

聽新聞
0:00 / 0:00

川普：即將就伊朗協議做決定 德黑蘭否認達最終共識

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導

美國總統川普今天指出，他即將就可能與伊朗達成的協議做出決定，不過德黑蘭方面堅稱，終結中東戰爭一事「尚未達成最終協議」。

伊朗法斯通訊社（Fars news agency）今天的報導反駁川普對協議內容幾項關鍵說法，並引述知情人士稱其言論是「真相與謊言的交織」。

美國消息人士之前告訴法新社，經過數週斷斷續續的談判後，這項旨在結束席捲中東、重創全球經濟衝突的協議，目前只差川普正式批准。

「紐約時報」報導，川普今天在白宮戰情室召開兩小時會議，但並未就任何新的伊朗協議做出決定。

川普稍早在社群媒體發文宣布這場會議，並重申他長期以來的要求，包括伊朗必須承諾永遠不擁有核武，並開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航道。

不過，伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）向國營媒體表示，伊朗伊斯蘭共和國「47年前就已經和『必須』這種語言說再見了」。

他還說：「關於此事的理解…雙方仍在交換訊息，但目前尚未達成最終協議。」

川普在貼文中表示，伊朗將清除荷莫茲海峽的水雷，並終止對水道封鎖且「不收取通行費」，同時美國也會解除對伊朗港口的封鎖。

他還表示，兩國將協調移除並銷毀伊朗的濃縮鈾，並強調「在另行通知之前，不會有任何資金交換」。

然而法斯通訊社引述消息人士指出，德黑蘭要求「立即解凍120億美元遭凍結的伊朗資產」，並稱「在這筆款項支付前，伊朗不會進入下一階段談判」。

至於重新開放荷莫茲海峽並免收通行費，消息人士說，「協議文本中根本沒有這項條款」，而有關銷毀伊朗核材料的說法「根本毫無根據」。

貝卡伊也向伊朗國營電視台表示，目前「沒有任何」關於伊朗核計畫的談判正在進行。

德黑蘭居民阿里（Ali）向法新社表示，無論協議內容為何，未來可能仍會有更多衝突。

這名49歲男子說：「雙方說法都像是在安撫各自支持者。現在很難知道誰說的才是真的。」

伊朗 川普 德黑蘭 以色列 美國

延伸閱讀

川普稱將拍板美伊和平協議 德黑蘭批說法真假參半

傳美伊達成初步協議 美財長不願證實重申川普3要求

川普：在戰情室開會 將對是否批准美伊終戰諒解備忘錄做出最後決定

川普稱美伊談判進展順利 目前不考慮放寬對伊朗制裁

相關新聞

重大進展 外媒：美伊達成60天MOU協議

對美國新聞網站Axios廿八日率先報導，多家外媒跟進報導的美伊談判代表已就一份六十天諒解備忘錄（ＭＯＵ）達成協議，美國副總統范斯說，「很難講總統確切會在何時簽署、或到底會不會簽這份ＭＯＵ。我們仍在幾個措辭問題上反覆商討，但已取得很大進展」。

川普進白宮戰情室開會：擬解除封鎖荷莫茲海峽

美伊衝突至今尚未達成和平協議，有報導指出，美伊現階段達成暫時協議，擬延長停火，美國總統川普29日表示，他即將到白宮戰情室開會，針對協議內容做最後定奪，並表示，美國將解除對荷莫茲海峽的海上封鎖。

為何美封鎖伊朗未見效？紐時：耗時較長 川普沒那個耐心

紐約時報廿八日報導，軍事史顯示，海上封鎖需要耐心，而這恰恰不是美國總統川普的強項。

川普：在戰情室開會 將對是否批准美伊終戰諒解備忘錄做出最後決定

美國總統川普29日在自創社媒真實社群寫道，「為了做出1項最終決定，我現在將要開會，在戰情室」。川普所稱的最終決定，應是他是否批准關於美國與伊朗終戰的1份諒解備忘錄（MOU）。

貝森特放話：憂遭美制裁 阿曼承諾荷莫茲海峽不收過路費

美國總統川普廿七日警告中東國家阿曼別干涉荷莫茲海峽（下稱海峽），否則將被他「炸掉」。美國財長貝森特廿八日說，已與阿曼大使通話，阿曼沒有在海峽收「過路費」的計畫。貝森特還說，收費是「行不通的」。

加薩前線攝影記者 獲新聞自由最高榮譽「自由金筆獎」

世界新聞出版協會（ＷＡＮ–ＩＦＲＡ）昨宣布，象徵全球新聞自由最高榮譽的「二○二六年自由金筆獎」，將頒發給「在加薩工作的專業平面與影音攝影師」，表彰他們無畏戰火、堅守崗位，在極度危險環境中持續向全球傳遞真相的犧牲與奉獻。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。