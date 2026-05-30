川普：在戰情室開會 將對是否批准美伊終戰諒解備忘錄做出最後決定

美國總統川普29日在自創社媒真實社群寫道，「為了做出1項最終決定，我現在將要開會，在戰情室」。川普所稱的最終決定，應是他是否批准關於美國與伊朗終戰的1份諒解備忘錄（MOU）。

川普在該發文中又1次重申，伊朗必須同意，他們永遠不會擁有核武或核彈；荷莫茲海峽必須立即開放、不收費、對往來的航運交通不受限制；所有水雷（炸彈）將被清除，「我們（美國）已藉由傑出的水下掃雷艦，引爆許多這類水雷。伊朗將對剩餘的任何水雷，完成立即的移除和引爆（作業），這些水雷不會很多」。

川普還寫道，「由於我們驚人且空前的海軍封鎖而受困荷莫茲海峽的船舶，可以開始駛向家鄉的航程，我們的海軍封鎖現在將予以解除」；至於伊朗的濃縮物質（即濃縮鈾）、有時被稱為「核塵埃」，被幾乎倒塌的山脈深埋地下，這是美國強大的B-2轟炸機在11個月前造成的，在和伊朗及國際原子能總署（IAEA）的密切協調與合作下，濃縮物質將被美國挖掘出來且銷毀。

但川普在該發文中強調，在另行通知前，（美伊）不會有金錢往來；雙方也已就遠不及上述事項重要的其他事項達成協議。