川普稱將拍板美伊和平協議 德黑蘭批說法真假參半

美國總統川普指出，他今天將決定是否與伊朗達成和平協議。他表示華府將解除對伊朗海上封鎖，但堅持德黑蘭須開放荷莫茲海峽並同意永遠不得擁有核武，伊朗消息人士則稱川普對協議說法「真假參半」。

法新社報導，川普在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）發文指出，他將在白宮戰情室（Situation Room）開會，以做出最終決定。

川普的貼文涵蓋美伊談判中多項主要爭議點，但從內容中無法立即判斷哪些部分已經達成共識。

他在文中表示，伊朗「將立即完成」清除荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）水雷的行動，而美國對伊朗港口的海上封鎖「現在將解除」，讓油輪和其他輪船得以重新航行。

他說：「伊朗必須同意永遠不擁有核武器或核彈。荷莫茲海峽必須立即開放，不得收費，允許雙向船運自由航行。」

川普還明確表示，伊朗境內的濃縮鈾庫存「將由美國發掘…並與伊朗伊斯蘭共和國及國際原子能總署（IAEA）密切協調合作後，將其銷毀。」

伊朗法斯通訊社（Fars news agency）今天引述知情人士報導，川普近期關於可能達成結束中東戰爭協議的言論是「真相與謊言的交織」。

法斯通訊社表示，「川普聲稱伊朗有義務在不收取通行費的情況下開放荷莫茲海峽，但協議文本中根本沒有這項條款。」

至於川普主張華府與德黑蘭將協調銷毀伊朗濃縮鈾，報導指出，「知情人士強調，這不僅沒有出現在合作備忘錄中，而且這項說法從根本上毫無根據。」