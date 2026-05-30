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川普進白宮戰情室開會：擬解除封鎖荷莫茲海峽

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美伊衝突至今尚未達成和平協議，有報導指出，美伊現階段達成暫時協議，擬延長停火，美國總統川普29日表示，他即將到白宮戰情室開會，針對協議內容做最後定奪，並表示，美國將解除對荷莫茲海峽的海上封鎖。

根據報導，有美國官員透露，美國和伊朗28日達成暫時協議，將延長停火期限60天、解除荷莫茲海峽的航運限制，並啟動新一輪關於伊朗核計畫的談判ㄝ不過川普尚未拍板。

川普29日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，伊朗必須同意永遠不能擁有核子武器，同時荷莫茲海峽必須立即解封，開放航運交通，未來也不得收費；若伊朗部署有任何水雷，必須完成拆除工作。

川普指出，美軍已經利用水下掃雷艇，透過引爆的方式清除很多水雷，指伊朗應立即清除剩下為數不多的水雷。

川普說，因美方海上封鎖而滯留的船隻，可以開始返航，指美方的海上封鎖將會解除。

川普並表示，美國將與伊朗伊斯蘭共和國和原子能委員會密切合作，共同挖出伊朗去年因美軍轟炸而被埋在地底下的濃縮鈾，並將其摧毀。川普說，美國和伊朗之間不會有任何金錢上的往來。

川普指出，美伊之間在其他較為不重要的議題上都已經達成共識，他即將進入白宮戰情室，針對協議內容做最後決定。不過川普並未說明是要針對暫時協議做決定，還是針對美伊最終的和平協議做決定。

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