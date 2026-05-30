重大進展 外媒：美伊達成60天MOU協議

對美國新聞網站Axios廿八日率先報導，多家外媒跟進報導的美伊談判代表已就一份六十天諒解備忘錄（ＭＯＵ）達成協議，美國副總統范斯說，「很難講總統確切會在何時簽署、或到底會不會簽這份ＭＯＵ。我們仍在幾個措辭問題上反覆商討，但已取得很大進展」。

美國財長貝森特廿八日重申，美方談判團隊來回談判，一切都由川普定奪；川普已表達三項要求：伊朗必須交出濃縮鈾、不能擁有核武與開放荷莫茲海峽（下稱海峽），川普也不會接受糟糕的協議。

伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社廿八日則引述一位接近伊方談判團隊的消息人士報導，關於文本已敲定的說法「不符事實」，相關文件尚未最終確定。伊朗國會議長卡利巴夫廿九日在社媒Ｘ發文強調，伊方取得美方的讓步與妥協，不是靠談判、而是靠飛彈。

該ＭＯＵ旨在延長美國及以色列和伊朗間的停火，並展開對伊朗核計畫的談判。不過，美國總統川普尚未給予該ＭＯＵ最終批准。

上述Axios報導說，若美伊簽署該ＭＯＵ，將是自二月底開戰以來的最重大外交突破，但處理川普對伊朗核計畫要求的另一項最終協議，仍將需要美伊進一步密集談判。

美國官員對Axios指稱，截至廿六日，美伊對該ＭＯＵ的條款大多同意，但仍需雙方領導高層批准。美國官員聲稱，伊方談判代表稍晚回覆說，他們取得（領導高層）必要的批准且準備簽署。對此，伊朗尚未予以證明。

美方談判代表向川普簡報該ＭＯＵ的細節，但他並未立即批准。一位美國官員表示，川普轉告美伊間的調解方說，他想要幾天考慮。川普及其幾位顧問認為，在這場戰爭稍早幾個階段，他們幾度接近達成終戰協議，但全都落空。

一位美國官員說，川普想再等幾天有兩個原因：其一是確認伊朗真的會簽，不會臨時反悔；其二是先觀察美國國內對該ＭＯＵ的政治辯論發展，再做出決定。

上述兩位美國官員提到，該六十天ＭＯＵ將聲明，通過海峽的船運將不受限制。一位美國官員說明，這代表通過時不收費且不會遭騷擾，以及伊朗將必須在卅天內掃除海峽的所有水雷。

一位美國官員也指出，美國海軍將解除對伊朗港口的封鎖，但是解封的程度，將按商業船運恢復的程度；該ＭＯＵ將包括伊朗承諾不追求擁有核武。

根據該報導，該ＭＯＵ也將聲明在六十天窗口期內待談判的前幾項議題，將是如何處理伊朗擁有的高純度濃縮鈾與如何解決伊朗提煉濃縮鈾的活動；作為美伊談判的一環，美國則將承諾討論解除制裁，並解凍伊朗海外資金；該ＭＯＵ也將包含討論一個機制，以協助伊朗開始接收進口的商品及人道援助。

另據紐約時報廿八日報導，美伊仍未簽該ＭＯＵ的一大癥結仍是海峽。美方認為，海峽在簽後就應立刻重新開放，美國雖維持對伊朗的封鎖，但將視伊朗恢復航運的程度分階段減少；伊方則認為，讓海峽交通恢復至戰前水準沒問題，且維持卅天，但美方應解除封鎖。該ＭＯＵ還列入戰後投資基金，規模為三千億美元，具「戰後重建」計畫性質。