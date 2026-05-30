加薩前線攝影記者 獲新聞自由最高榮譽「自由金筆獎」

聯合報／ 記者林秀姿洪欣慈／綜合報導
圖為去年10月巴勒斯坦民眾走在遭以色列空襲後的加薩市廢墟區。歐新社
圖為去年10月巴勒斯坦民眾走在遭以色列空襲後的加薩市廢墟區。歐新社

世界新聞出版協會（ＷＡＮ–ＩＦＲＡ）昨宣布，象徵全球新聞自由最高榮譽的「二○二六年自由金筆獎」，將頒發給「在加薩工作的專業平面與影音攝影師」，表彰他們無畏戰火、堅守崗位，在極度危險環境中持續向全球傳遞真相的犧牲與奉獻。

自二○二三年十月七日加薩走廊衝突爆發以來，這群在加薩前線的當地記者，以鏡頭記錄下無數死亡、毀滅與深刻的人類苦難。評審團指出，他們不僅是這場戰爭的「慢性紀錄者」，本身更是衝突中的「受害者」。

在外國媒體難以進入加薩下，報導戰爭的重任幾乎完全落在巴勒斯坦當地記者身上。這是一項多數人「無法離開」的任務，他們被迫在失去家園、親人，甚至缺乏基本生存物資的絕境中繼續工作。根據統計，衝突爆發至今已有逾二六○名記者殉職，絕大多數在加薩遇害。

「沒有任何東西能取代勇敢、獨立的報導；也沒有任何人能替代那些日復一日、冒著極其慘痛代價將畫面傳遞出去的記者」。擔任頒獎人的加拿大環球郵報總編輯、ＷＡＮ–ＩＦＲＡ世界編輯論壇主席大衛．華姆斯利強調，加薩的攝影記者讓全世界看見真相，讓這些故事不被掩蓋與封鎖。

ＷＡＮ–ＩＦＲＡ表示，這些影像構成了加薩的「集體記憶」，在世界目睹人道浩劫擴大之際，成為「世界的眼睛」，更將永遠作為歷史上最不容忽視的「視覺證詞」。

獎項預計六月一日在法國馬賽舉行的世界新聞年會中頒發，將由法新社、美聯社和路透社三大通訊社代表領獎。期間也將舉辦獲獎攝影師作品展，並放映由法國導演Hélène Lam Trong執導的得獎紀錄片「加薩之內」。

「自由金筆獎」自一九六一年設立以來，為ＷＡＮ–ＩＦＲＡ每年頒發的獎項，表彰對捍衛或促進新聞自由有傑出貢獻者，象徵全球新聞界對堅守真相者的最高肯定。

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