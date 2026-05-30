為何美封鎖伊朗未見效？紐時：耗時較長 川普沒那個耐心

紐約時報廿八日報導，軍事史顯示，海上封鎖需要耐心，而這恰恰不是美國總統川普的強項。

川普四月對伊朗港口實施封鎖時，期待迅速重啟荷莫茲海峽（下稱海峽）商業航運，但結果並未如願。軍事專家指出，透過封鎖拖垮對手往往需數月甚至數年時間，絕非幾周可辦到。

伊朗與七國接壤，並可透過裏海與俄羅斯維持貿易往來，海峽並非唯一命脈。位於美國維吉尼亞州的海軍分析中心（ＣＮＡ）專家康諾說，很難靠封鎖迅速逼對手屈服，這種手段長期有效，但並非特效藥。

如今美國似乎已接近與伊朗達成終戰協議，解除封鎖並重開海峽成為優先事項。協議將終結現代史上一場極其獨特的海上對峙，即兩個實力不對等的對手在海上角力，結果是不戰不和的僵局。

這也凸顯一個古老戰爭法則，即要是無法控制陸地，就很難迅速取勝。海上封鎖本質上是經濟與商業的窒息戰，雖不見血，代價卻雙方共同承擔。

美國中央司令部司令古柏上周在聯邦眾議院軍委會作證時，強調經濟壓力的價值。他說，伊朗港口貿易已降至零，對伊朗形成經濟擠壓，為談判創造強有力籌碼。

但伊朗同樣造成全球經濟痛苦。伊朗阻礙化肥、氦氣，尤其是石油與天然氣的出口，影響已擴及全球。

封鎖在國際法上屬戰爭行為，升級風險始終存在。風險也波及其他國家，正有逾一五○萬名信徒從全球趕往沙烏地阿拉伯朝覲，戰場上的誤判恐危及無辜生命。

海上對峙給雙方都帶來沉重負擔。對伊朗而言，物資流通受限，讓本就步履蹣跚的經濟雪上加霜。對美國而言，遠洋部署不僅昂貴，也對船艦與官兵造成消耗。用來封鎖伊朗的美軍船艦與官兵無法執行其他任務。

最後，兩個敵對陣營長期處於靜態僵持，焦慮、混亂或一時疏忽，都可能導致衝突意外升級。倫敦國王學院教授藍柏形容，封鎖最折磨官兵的地方其實是漫長等待。美國海軍戰爭學院海洋戰略主任霍姆斯警告，長期部署將產生連鎖效應；美軍「福特號」航艦執勤期間發生設備故障、火災、補給問題與士氣下滑等狀況。

若美國不與伊朗達成協議，很難恢復海峽正常貿易；而伊朗只需保有足夠的快艇、飛彈與無人機，就能持續嚇阻全球航運公司與保險業者。而正因沒有爆發大規模衝突，這場僵局反而更容易無限期拖延，而這本身就是最大風險。