貝森特放話：憂遭美制裁 阿曼承諾荷莫茲海峽不收過路費

美國總統川普廿七日警告中東國家阿曼別干涉荷莫茲海峽（下稱海峽），否則將被他「炸掉」。美國財長貝森特廿八日說，已與阿曼大使通話，阿曼沒有在海峽收「過路費」的計畫。貝森特還說，收費是「行不通的」。

貝森特廿八日在白宮表示，關於美國是否準備對阿曼開戰的問題，他當天上午與阿曼大使通話，對方向他保證，阿曼沒有任何在海峽收費的打算，阿曼希望與美國繼續維持良好關係；阿曼也不想要冒著人民和金融機構被美國制裁的風險。

貝森特廿八日也在社媒Ｘ發文宣布，美國將停止伊朗各航空公司在降落航點、加油補給與售票上的所有權限，且伊朗唯有在美伊談判中達成令人滿意結果，才能終結這種惡性循環。

貝森特並未詳述是哪幾家伊朗航空公司，但伊朗國營航空公司「伊朗航空」早已被美國國務院列入制裁名單，另一家「馬漢航空」也曾被列入制裁。

但貝森特廿八日晚間補充說，美國不會基於宗教理由限制人員流動，想前往沙烏地阿拉伯麥加或麥地那朝覲的伊朗人，仍將予以放行；若出於其他正當的人道原因，美方同樣也會予以放行。

另外，美國財政部說，已對八艘向全球市場運輸伊朗原油及石油產品的船隻實施制裁，包括懸掛馬紹爾群島國旗的Flora號油輪、懸掛非洲島國葛摩聯邦國旗的Hauncayo號原油油輪及懸掛巴拿馬國旗的Ill Gap號油輪。

對此，貝森特聲明，「我們不會允許伊朗政府增加石油收入，以重建其武裝部隊及軍事能力」。最新制裁名單還納入超過十五個實體，包含香港的Worth Seen Energy Limited、阿拉伯聯合大公國杜拜的Symphony Shipping and Maritime Management Inc及香港的Mehdiyev Trading Co。