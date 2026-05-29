聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗戰爭如何收場？諾貝爾經濟學獎得主江森：「這種情況」最可能

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
諾貝爾經濟學獎得主江森認為，伊朗戰爭結局可能有四種，而美國總統川普的三大目標，包括終止伊朗核計畫、荷莫茲海峽永久重啟，以及避免台灣在他任內「輸給」中國，頂多只能達成其中兩項。路透
諾貝爾經濟學獎得主江森認為，伊朗戰爭結局可能有四種，而美國總統川普的三大目標，包括終止伊朗核計畫、荷莫茲海峽永久重啟，以及避免台灣在他任內「輸給」中國，頂多只能達成其中兩項。路透

伊朗戰爭會如何收場？諾貝爾經濟學獎得主江森認為，可能的結局有四種，而美國總統川普的三大目標，包括終止伊朗核計畫、荷莫茲海峽永久重啟，以及避免台灣在他任內「輸給」中國，頂多只能達成其中兩項。

2024年摘下諾貝爾經濟學獎桂冠的江森說，伊朗已握有一張之前所無的王牌——威脅荷莫茲海峽航運的能力。因此，美伊權力平衡如今朝伊朗傾斜。考量這種轉變，以及美國封鎖伊朗港口，意味結局可能有四種：中國介入調停促成和平、伊朗陷入混亂、美國撒手不管，以及維持談談打打的現狀。

江森指出，川普表明希望達成三大目標，終結伊朗核計畫、荷莫茲海峽永久重啟，而且不會淪為把台灣「輸給」中國而背負罵名的美國總統。但江森認為，川普頂多只能達成其中兩個目標。

第一種情境是，中國介入促成美伊和談，以伊朗在核計畫問題上讓步，換取基礎建設投資和停止轟炸，但北京也將尋求美方在台灣議題上做出讓步。

第二種情境是，川普進一步發動攻擊，可能選擇性攻擊伊朗陸路出口途徑，或升高衝突，摧毀橋樑、道路和建築物。這可能讓伊朗陷入無政府狀態，卻無法終結伊朗武裝派系持續以無人機威脅荷莫茲海峽、以飛彈攻擊波灣國家的情況。

第三種情境就是美國撒手不管，要求波灣國家、歐盟和其他人承擔責任。海峽可能依照伊朗與中國議定條件重開。但對美國來說，這意味著伊朗核計畫毫無進展，比白白打這場戰爭還要糟，徒然讓伊朗取得海峽實質控制權，美國卻一無所獲。

第四種是近期內最可能發生的情境：斷斷續續停火。美軍攻擊放緩時，船隻可通行荷莫茲海峽；美軍發動猛攻，伊朗就阻斷海峽航運。互惠開放和衝突降溫時，全球石油、天然氣、塑膠和化肥價格上漲壓力減輕，可能為美伊談判創造空間。久而久之，甚至可能恢復核議題談判，但在達成最終協議前，隨時可能瓦解，美國在這方面將毫無進展。

無論如何，全球公認波斯灣情勢由美國掌控的時代已告終。繼之而起的，可能是更複雜、碎片化的區域平衡。在這種狀態下，荷莫茲海峽將有條件開放，但對全球經濟的穩定性影響重大。

伊朗 伊朗戰爭 荷莫茲海峽 以色列 美國

延伸閱讀

川普對伊豪賭喚起過去陰影…為何難以抽身？學者：美國再次陷入「短期戰爭謬誤」

和平草案…伊朗開放海峽 換美軍撤離

華府分裂…美伊協議 川普面臨兩難題

封鎖伊朗為何不奏效？紐時點評：不見血的消耗戰 遇上沒耐心的川普

相關新聞

「你不動我不動」希望川普主動一點 伊朗國會議長：不相信任何口頭承諾

作為伊朗首席談判代表的該國國會議長卡利巴夫29日在社群平台X上說：「我們不相信任何保證或口頭承諾，唯一的準則是行動；在對方採取行動之前，我們不會有所動作。」

貝森特放話：憂遭美制裁 阿曼承諾荷莫茲海峽不收過路費

美國總統川普廿七日警告中東國家阿曼別干涉荷莫茲海峽（下稱海峽），否則將被他「炸掉」。美國財長貝森特廿八日說，已與阿曼大使通話，阿曼沒有在海峽收「過路費」的計畫。貝森特還說，收費是「行不通的」。

為何美封鎖伊朗未見效？紐時：耗時較長 川普沒那個耐心

紐約時報廿八日報導，軍事史顯示，海上封鎖需要耐心，而這恰恰不是美國總統川普的強項。

加薩前線攝影記者 獲新聞自由最高榮譽「自由金筆獎」

世界新聞出版協會（ＷＡＮ–ＩＦＲＡ）昨宣布，象徵全球新聞自由最高榮譽的「二○二六年自由金筆獎」，將頒發給「在加薩工作的專業平面與影音攝影師」，表彰他們無畏戰火、堅守崗位，在極度危險環境中持續向全球傳遞真相的犧牲與奉獻。

重大進展 外媒：美伊達成60天MOU協議

對美國新聞網站Axios廿八日率先報導，多家外媒跟進報導的美伊談判代表已就一份六十天諒解備忘錄（ＭＯＵ）達成協議，美國副總統范斯說，「很難講總統確切會在何時簽署、或到底會不會簽這份ＭＯＵ。我們仍在幾個措辭問題上反覆商討，但已取得很大進展」。

伊朗戰爭如何收場？諾貝爾經濟學獎得主江森：「這種情況」最可能

伊朗戰爭會如何收場？諾貝爾經濟學獎得主江森認為，可能的結局有四種，而美國總統川普的三大目標，包括終止伊朗核計畫、荷莫茲海峽永久重啟，以及避免台灣在他任內「輸給」中國，頂多只能達成其中兩項。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。