「你不動我不動」希望川普主動一點 伊朗國會議長：不相信任何口頭承諾

作為伊朗首席談判代表的該國國會議長卡利巴夫29日在社群平台X上說：「我們不相信任何保證或口頭承諾，唯一的準則是行動；在對方採取行動之前，我們不會有所動作。」

在美國新聞網站Axios 28日率先報導之後，多家外媒也跟進報導的美伊談判代表已就1份60天合作備忘錄（MOU）達成協議。美國副總統范斯說，「很難講總統確切會在何時簽署、或到底會不會簽這份MOU。我們仍在幾個措辭問題上反覆商討，但已取得很大進展」。

美國財長貝森特重申，美方談判團隊來回談判，一切都由川普定奪；川普已表達三項要求：伊朗必須交出濃縮鈾、不能擁有核武與開放荷莫茲海峽，川普也不會接受糟糕的協議。伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社引述一位接近伊方談判團隊的消息人士報導，關於文本已敲定的說法「不符事實」，相關文件尚未定案。