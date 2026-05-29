中東局勢影響原油供應 日本4月進口量減65%創新低

日本資源能源廳今天公布「石油統計速報」，日本4月原油進口量降至407萬公秉（KL），較去年同期大減65%，創下自1989年開始統計以來最低紀錄，主因是中東局勢惡化導致供應減少，目前已加快從美國尋求替代採購，預期5月進口量將逐步回升。

NHK報導，根據統計，日本4月進口原油407萬公秉，較去年同期大減65%。其中來自中東地區的進口量為356萬公秉，較去年同期減少68%。

以進口國來看，來自沙烏地阿拉伯的原油為182萬公秉，較去年同期減57%；阿拉伯聯合大公國則為164萬公秉，較去年同期69%。另外，自美國進口的原油為31萬公秉，較去年同期減少32%。

資源能源廳指出，中東情勢惡化後，日本已轉向美國採購替代原油，相關油輪已於4月下旬首度抵達日本，預估5月自美國進口量將增至去年同期約4倍，帶動整體進口量回升。

除了原油外，石化產品主要原料石腦油（Naphtha）4月進口量也降至110萬公秉，較去年同期減少43%。

資源能源廳統括調整官細川成己表示，4月仍處於替代採購來源協調階段，因此主要透過釋出國家石油儲備支應國內需求，隨著5月替代採購逐步到位，進口量可望恢復。