供伊朗重建基金？美伊備忘錄架構出爐 重開荷莫茲成關鍵癥結

美國與伊朗透露，雙方已接近達成一份過渡性質的諒解備忘錄，作為雙方達成最終持久協議的初步架構，內容包括重開荷莫茲海峽、成立供伊朗重建基金，核子議題則留待後續談判。

紐約時報指出，美伊仍未能簽下備忘錄的一大癥結仍是荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。按美方理解，備忘錄簽署後海峽應立即重開，美國的封鎖措施雖仍保留，但會視伊朗恢復航運程度分階段減少；伊朗的認知則是同意讓海上交通恢復至戰前程度，維持30天，這30天內美國要解除封鎖。

知情備忘錄架構的外交官透露，即便雙方最後有交集，清除水雷與重新開放海峽的過程可能仍需數週時間。

另一較讓外界意外者是備忘錄似納入一項供伊朗使用的戰後投資基金。伊朗方面透露基金規模為3000億美元，具「重建計畫」性質；德黑蘭估計他們在這場戰爭的損失介於3000億至1兆美元間。

據2名聽取過最新草案版本的外交官透露，這筆資金是國際性的「投資基金」，若雙方最終達成協議，美國將協助促成基金；伊朗方面則已向美方提議，允許包括大型石油與能源公司在內的美企戰後進伊朗投資及參與在地合資。

至於伊朗濃縮鈾與核子問題，備忘錄擬將之歸入到後續談判，包括如何處理約440公斤可迅速濃縮至武器等級的濃縮鈾，以及另外約10噸較低濃度的核材料。

川普最初表示，伊朗高濃度濃縮鈾應送往美國，但這週他在社媒發文時放軟，稱可接受伊朗在國際監督下稀釋濃縮鈾或送往第三國；然而今天川普又說不願讓俄國或中國接收伊朗濃縮鈾。

紐時另披露，備忘錄擬明文規定美伊間互不侵犯的相關條款，將涵蓋區域性，包括停止在黎巴嫩的軍事衝突。而伊朗也可望拿回數十億美元被凍資產；估計伊朗約有240億美元資金被凍結在海外銀行。