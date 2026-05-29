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伊朗戰爭衝擊 歐盟擬寬免違反甲烷排放企業3年

中央社／ 布魯塞爾28日綜合外電報導

據路透社掌握到的一份文件草案顯示，為因應伊朗戰爭對能源供應造成的衝擊，歐盟將要求成員國暫緩對違反甲烷排放法規的油氣公司實施懲罰，寬限期為期3年。

路透社報導，歐盟此舉是在美國政府以及石油、天然氣產業團體施壓後提出的；這些團體警告，甲烷排放法規可能削弱歐洲確保燃料供應的能力。

然而放寬處罰將削弱歐盟這項全球首創的氣候政策。歐盟當初本意是打擊甲烷逸漏；甲烷是一種強效溫室氣體，也是僅次於二氧化碳的氣候變遷第二大元凶。

根據路透社所取得歐盟執委會這份文件草案指出，歐盟各國在2027、2028與2029年，不應對違反甲烷排放法規的企業施加罰則，除非是「大規模欺詐性違規」。

文件表示，這項放寬調整將適用於現有石油與天然氣供應合約，以及在2028年1月前簽署或續約的合同。

文件寫道：「在當前中東危機背景下，為免危及能源供應安全……因應歐洲消費者與企業暴露於可能導致高價格的能源供應短缺風險，成員國不應施加相關罰則。」

文件草案屬歐盟執委會「建議」（recommendation），本身並不具有強制約束力。

歐盟甲烷排放法規要求，自2027年1月起進口天然氣必須遵守與歐洲同等的排放監測與驗證規範。未遵守規定的公司，可能面臨高達年度營業額20%的罰款。

歐盟裡多數國家至今仍對如何執法及施罰舉棋不定，產業界也警告，認為巨額罰款風險將使企業不敢簽署新的天然氣供應協議。

美國川普政府更要求歐盟，在10年內完全豁免美國石油與天然氣適用這些規定。

然而環保人士憂心，免除罰則無疑讓歐盟甲烷法規淪為「紙老虎」。

歐洲氣候行動網（CAN-E）天然氣政策協調專員魏科斯基（Flora Witkowski）說：「如果歐盟真心想強化能源安全，就不應削弱一些原本為降低對化石燃料依賴的規則。」歐洲氣候行動網是由歐洲100多個環保團體所組成。

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