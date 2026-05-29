中東戰爭第90天》傳美伊達成初步協議 最新發展一次看
美國與以色列聯手攻打伊朗進入第90天，美國知情官員透露，美伊談判代表就延長停火和重啟伊朗核計畫相關談判達成初步協議，不過仍待美國總統川普批准。
以下是中東戰爭最新情勢彙整。
●美以動向
美聯社報導，美國不具名官員表示，美伊談判代表今天達成初步協議，將使得雙方的停火延長60天，並就伊朗核子計畫啟動新一輪談判。這份即將出爐的諒解備忘錄（MOU）仍須川普批准。
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天被問及此事不願證實，僅表示團隊來回談判，一切都由川普做決定。美國副總統范斯（JD Vance）也表示，川普目前尚未正式簽署協議。
美國今天宣布已對伊朗軍方石油貿易祭出新一輪制裁，制裁名單納入8艘船隻和超過15個實體。
貝森特今天也表示，美國將停止伊朗航空業者在降落航點、加油補給與售票方面的所有權限，但未提供進一步細節。
●伊朗動向
伊朗國家電視台當地時間29日清晨引述布什爾省（Bushehr）賈姆郡（Jam）地方官員說法報導，一架美國軍機在賈姆郡內遭摧毀。美國軍方則表示，美方沒有任何軍機在布什爾省附近遭擊落。
●油價股匯動態
法新社報導，亞洲股市當地時間29日上漲，油價回落，主因市場樂觀預期美國與伊朗將達成協議，結束這場影響全球能源供應的戰爭。
亞洲當地時間29日早盤交易時段，倫敦北海布倫特原油價格下跌0.9%至每桶約93美元，西德州中級原油價格跌1.1%至每桶略低於88美元。
●其他國家及組織
黎巴嫩衛生部表示，以色列今天空襲貝魯特以南的邱艾發特鎮（Choueifat），造成1名婦女和2名兒童喪生，還有15人受傷。
黎巴嫩文化部今天也譴責以色列襲擊黎巴嫩南部受聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）保護的歷史遺址和地標附近地區。
此外，卡達官方媒體今天報導，卡達國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani）與川普通話，討論中東戰爭最新發展，報導還說川普「對卡達協助巴基斯坦居中斡旋表示感謝」。
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