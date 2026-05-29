快訊

快看身邊！全台「仍在協尋中」寵物還有牠們 最高賞金10萬、特徵一次看

台南玉井40.2度極端高溫！ 1圖看南台灣大範圍紫爆

拒學、做噩夢恐是受虐求救訊號 3關鍵問法讓孩子說真話

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰爭第90天》傳美伊達成初步協議 最新發展一次看

中央社／ 巴黎28日綜合外電報導

美國以色列聯手攻打伊朗進入第90天，美國知情官員透露，美伊談判代表就延長停火和重啟伊朗核計畫相關談判達成初步協議，不過仍待美國總統川普批准。

以下是中東戰爭最新情勢彙整。

●美以動向

美聯社報導，美國不具名官員表示，美伊談判代表今天達成初步協議，將使得雙方的停火延長60天，並就伊朗核子計畫啟動新一輪談判。這份即將出爐的諒解備忘錄（MOU）仍須川普批准。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天被問及此事不願證實，僅表示團隊來回談判，一切都由川普做決定。美國副總統范斯（JD Vance）也表示，川普目前尚未正式簽署協議。

美國今天宣布已對伊朗軍方石油貿易祭出新一輪制裁，制裁名單納入8艘船隻和超過15個實體。

貝森特今天也表示，美國將停止伊朗航空業者在降落航點、加油補給與售票方面的所有權限，但未提供進一步細節。

●伊朗動向

伊朗國家電視台當地時間29日清晨引述布什爾省（Bushehr）賈姆郡（Jam）地方官員說法報導，一架美國軍機在賈姆郡內遭摧毀。美國軍方則表示，美方沒有任何軍機在布什爾省附近遭擊落。

●油價股匯動態

法新社報導，亞洲股市當地時間29日上漲，油價回落，主因市場樂觀預期美國與伊朗將達成協議，結束這場影響全球能源供應的戰爭。

亞洲當地時間29日早盤交易時段，倫敦北海布倫特原油價格下跌0.9%至每桶約93美元，西德州中級原油價格跌1.1%至每桶略低於88美元。

●其他國家及組織

黎巴嫩衛生部表示，以色列今天空襲貝魯特以南的邱艾發特鎮（Choueifat），造成1名婦女和2名兒童喪生，還有15人受傷。

黎巴嫩文化部今天也譴責以色列襲擊黎巴嫩南部受聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）保護的歷史遺址和地標附近地區。

此外，卡達官方媒體今天報導，卡達國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani）與川普通話，討論中東戰爭最新發展，報導還說川普「對卡達協助巴基斯坦居中斡旋表示感謝」。

以色列 伊朗 貝森特 美國

延伸閱讀

中東戰爭第88天》伊朗控美違反停火協議 最新發展一次看

中東戰爭第89天》川普駁斥荷莫茲協議傳聞 美伊相互發動空襲

傳美伊達成初步協議 美財長不願證實重申川普3要求

傳美伊達成初步協議 擬延長停火60天並啟動核談判

相關新聞

美伊延長停火60天協議就等雙方最高層批准 5大重點一次看

美國消息人士表示，美國與伊朗已達成暫定協議，將持續3個月衝突中的脆弱停火延長60天、重開荷莫茲海峽，並建立後續核談判框架。不過，在波斯灣局勢持續緊張之際，談判代表仍在敲定這份諒解備忘錄（MOU）的最終條文，目前正等待美國總統川普批准。伊朗官方媒體則表示，德黑蘭方面也尚未完成最終確認。以下是國會山報整理的五大重點。

封鎖伊朗為何不奏效？紐時點評：不見血的消耗戰 遇上沒耐心的川普

軍事史顯示，海上封鎖需要耐心，而這恰恰不是美國總統川普的強項。

美伊開戰 卡達受傷最重 世界第一富國曝經濟死穴

波灣國家卡達近來積極斡旋美伊和平協議，希望當地局勢盡快恢復正常，因為曾是全球第一富國的卡達，是這次戰爭受傷最重的國家之一。荷莫茲海峽遭封鎖導致卡達天然氣出口停擺、港口癱瘓、觀光重創、外資撤離，預估卡達經濟今年將萎縮8.6%。 這場破壞，意味即使荷莫茲海峽明天就開放，卡達也可能需要數年時間才能恢復戰前產能。

川普開出美伊協議條件！沒做到這點不排除再打 抱怨戰爭時間窗口太短

美國總統川普接受兒媳兼福斯新聞談話節目主持人賴拉（Lara Trump）專訪時透露，伊朗可能觸發美軍重啟軍事攻勢的門檻，也談到這場衝突帶來的政治影響。

美伊延長停火60天？伊朗稱尚未最終拍板 川普暫不點頭原因曝光

美國官員透露，美方與伊朗談判代表已就一項協議框架達成共識，但尚未獲得美國總統川普或伊朗領導層批准。不過，美國副總統范斯28日證實，美伊「非常接近」達成一項諒解備忘錄（MOU）。

傳美伊達成初步協議 美財長不願證實重申川普3要求

傳美伊達成初步協議，擬延長停火60天並啟動核談判。美國財政部長貝森特今天被問及此事不願證實，僅表示，團隊來回談判，一切都...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。