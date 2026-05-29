美伊延長停火60天協議就等雙方最高層批准 5大重點一次看

美國消息人士表示，美國與伊朗已達成暫定協議，將持續3個月衝突中的脆弱停火延長60天、重開荷莫茲海峽，並建立後續核談判框架。不過，在波斯灣局勢持續緊張之際，談判代表仍在敲定這份諒解備忘錄（MOU）的最終條文，目前正等待美國總統川普批准。伊朗官方媒體則表示，德黑蘭方面也尚未完成最終確認。以下是國會山報整理的五大重點。

重開荷莫茲海峽

荷莫茲海峽在美伊戰爭初期迅速成為衝突焦點。全球約五分之一的石油供應每天經由此處運輸，美伊兩國為爭奪這條戰略航道控制權展開激烈角力。根據美方消息人士說法，這份備忘錄將重新開放荷莫茲海峽，恢復國際航運通行，有助於緩解雙方承受的經濟壓力。

根據Axios報導，協議將恢復「不受限制」的航行權，伊朗承諾不向通過海峽的船隻收取通行費，並須在30天內清除海峽內所有水雷。美國則將逐步解除海上封鎖，以換取伊朗放鬆對海峽的控制。此外，美方還將豁免制裁，允許德黑蘭恢復石油出口。

油價回落

美伊戰爭爆發以來，荷莫茲海峽實質關閉，全球能源供應受到衝擊，油價持續飆升，美國國內汽油價格也逼近歷史高點。隨著雙方達成暫定協議的消息傳出，油價28日應聲下跌。

GasBuddy石油分析主管德漢（Patrick De Haan）表示，油價下跌很大程度來自市場對美伊可能達成協議重燃樂觀情緒，進而緩解能源市場的地緣政治壓力。他指出，雖然不確定性依然存在，但市場對避免最糟糕供應情境更具信心，只是油價仍會隨談判進展及區域局勢變化而劇烈波動。

核問題細節「待決」

伊朗核計畫及現有濃縮鈾庫存的處理方式，長期以來一直是談判中的主要癥結。儘管擬議中的諒解備忘錄已對部分問題提出方向，但相關細節仍有待進一步釐清。消息人士表示，備忘錄將納入伊朗承諾不尋求發展核武的條款，並啟動新一輪談判，以進一步處理相關問題。

Axios指出，在延長停火60天的窗口期間，首要討論的議題將是伊朗的鈾濃縮活動，以及如何處置現有的高濃縮鈾庫存。美國財政部長貝森特28日向媒體表示，在「伊朗同意交出高濃縮鈾」之前，不會有任何制裁鬆綁措施。

雙方都稱協議尚未完成

儘管談判代表已就60天停火協議條款達成共識，雙方仍保留迴旋空間，強調川普與伊朗領導層尚未正式批准協議。

一名美國官員透露，川普希望再等上幾天，一個原因是想確認伊朗官員確實會簽署協議，而不會臨時反悔；另一個原因則是希望先觀察圍繞這項協議的國內政治辯論發展，再做出最終決定。與伊朗革命衛隊相關的塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）則引述消息人士稱，這份諒解備忘錄尚未最終定案，也尚未獲得確認。

國會是否介入仍不明朗

這項協議前景在美國國會引發不同反應，目前仍不清楚國會最終是否能對協議內容擁有發言權。部分立場較為鷹派的共和黨議員對備忘錄內容表示懷疑，認為任何允許現有伊朗政權繼續執政的協議，都可能削弱美軍軍事行動成果，並助長伊朗神權體制領導人的氣焰。另一方面，也有議員呼籲同僚保持耐心，給予川普時間完成協商。

南卡羅萊納州共和黨參議員葛理翰（Lindsey Graham）呼籲，任何和平協議都應提交國會表決，並表示當年檢視歐巴馬伊朗協議的程序，是值得參考的模式。不過，國會是否能參與批准程序，仍將取決於協議最終內容。