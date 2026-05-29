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美伊延長停火60天協議就等雙方最高層批准 5大重點一次看

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
伊朗民眾28日騎車行經德黑蘭瓦利亞斯爾廣場，路旁一面巨大的反美廣告看板上印有美國總統川普與荷莫茲海峽的圖像。歐新社
伊朗民眾28日騎車行經德黑蘭瓦利亞斯爾廣場，路旁一面巨大的反美廣告看板上印有美國總統川普與荷莫茲海峽的圖像。歐新社

美國消息人士表示，美國與伊朗已達成暫定協議，將持續3個月衝突中的脆弱停火延長60天、重開荷莫茲海峽，並建立後續核談判框架。不過，在波斯灣局勢持續緊張之際，談判代表仍在敲定這份諒解備忘錄（MOU）的最終條文，目前正等待美國總統川普批准。伊朗官方媒體則表示，德黑蘭方面也尚未完成最終確認。以下是國會山報整理的五大重點。

重開荷莫茲海峽

荷莫茲海峽在美伊戰爭初期迅速成為衝突焦點。全球約五分之一的石油供應每天經由此處運輸，美伊兩國為爭奪這條戰略航道控制權展開激烈角力。根據美方消息人士說法，這份備忘錄將重新開放荷莫茲海峽，恢復國際航運通行，有助於緩解雙方承受的經濟壓力。

根據Axios報導，協議將恢復「不受限制」的航行權，伊朗承諾不向通過海峽的船隻收取通行費，並須在30天內清除海峽內所有水雷。美國則將逐步解除海上封鎖，以換取伊朗放鬆對海峽的控制。此外，美方還將豁免制裁，允許德黑蘭恢復石油出口。

油價回落

美伊戰爭爆發以來，荷莫茲海峽實質關閉，全球能源供應受到衝擊，油價持續飆升，美國國內汽油價格也逼近歷史高點。隨著雙方達成暫定協議的消息傳出，油價28日應聲下跌。

GasBuddy石油分析主管德漢（Patrick De Haan）表示，油價下跌很大程度來自市場對美伊可能達成協議重燃樂觀情緒，進而緩解能源市場的地緣政治壓力。他指出，雖然不確定性依然存在，但市場對避免最糟糕供應情境更具信心，只是油價仍會隨談判進展及區域局勢變化而劇烈波動。

核問題細節「待決」

伊朗核計畫及現有濃縮鈾庫存的處理方式，長期以來一直是談判中的主要癥結。儘管擬議中的諒解備忘錄已對部分問題提出方向，但相關細節仍有待進一步釐清。消息人士表示，備忘錄將納入伊朗承諾不尋求發展核武的條款，並啟動新一輪談判，以進一步處理相關問題。

Axios指出，在延長停火60天的窗口期間，首要討論的議題將是伊朗的鈾濃縮活動，以及如何處置現有的高濃縮鈾庫存。美國財政部長貝森特28日向媒體表示，在「伊朗同意交出高濃縮鈾」之前，不會有任何制裁鬆綁措施。

雙方都稱協議尚未完成

儘管談判代表已就60天停火協議條款達成共識，雙方仍保留迴旋空間，強調川普與伊朗領導層尚未正式批准協議。

一名美國官員透露，川普希望再等上幾天，一個原因是想確認伊朗官員確實會簽署協議，而不會臨時反悔；另一個原因則是希望先觀察圍繞這項協議的國內政治辯論發展，再做出最終決定。與伊朗革命衛隊相關的塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）則引述消息人士稱，這份諒解備忘錄尚未最終定案，也尚未獲得確認。

國會是否介入仍不明朗

這項協議前景在美國國會引發不同反應，目前仍不清楚國會最終是否能對協議內容擁有發言權。部分立場較為鷹派的共和黨議員對備忘錄內容表示懷疑，認為任何允許現有伊朗政權繼續執政的協議，都可能削弱美軍軍事行動成果，並助長伊朗神權體制領導人的氣焰。另一方面，也有議員呼籲同僚保持耐心，給予川普時間完成協商。

南卡羅萊納州共和黨參議員葛理翰（Lindsey Graham）呼籲，任何和平協議都應提交國會表決，並表示當年檢視歐巴馬伊朗協議的程序，是值得參考的模式。不過，國會是否能參與批准程序，仍將取決於協議最終內容。

以色列 伊朗 美國

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