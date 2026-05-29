封鎖伊朗為何不奏效？紐時點評：不見血的消耗戰 遇上沒耐心的川普

軍事史顯示，海上封鎖需要耐心，而這恰恰不是美國總統川普的強項。

川普4月對伊朗港口實施封鎖時，期待迅速重啟荷莫茲海峽商業航運，但結果並未如願。紐約時報引述軍事專家報導，透過封鎖拖垮對手往往需要數月甚至數年時間，絕非幾周可辦到。

封鎖難有速效

伊朗與七國接壤，並可透過裏海與俄羅斯維持貿易往來，荷莫茲海峽並非唯一命脈。

維吉尼亞州海軍分析中心伊朗軍事專家康乃爾（Michael Connell）說：「很難靠封鎖迅速逼對手屈服。這種手段長期有效，但非速效藥。」

如今，美國似乎已接近與伊朗達成和平協議，解除封鎖並重開海峽成為優先事項。協議將終結現代史上一場極其獨特的海上對峙：兩個實力不對等的對手在海上角力，結果是不戰不和的僵局。

這也凸顯一項古老戰爭法則：若無法控制陸地，很難迅速獲勝。海上封鎖本質上是經濟與商業的窒息戰，雖不見血，代價卻由雙方共同承擔。

美國中央司令部司令庫柏（Brad Cooper）上周在眾議院軍事委員會作證時，強調經濟壓力的價值。他表示，伊朗港口「貿易為零」，「對伊朗形成經濟擠壓，為談判創造強有力籌碼」。

但伊朗同樣造成全球經濟痛苦。伊朗阻礙化肥、氦氣，尤其是石油與天然氣的出口，影響已擴及全球。康乃爾坦言：「這已變成意志力的較量，看誰先撐不住。」

封鎖在國際法上屬於戰爭行為，升級風險始終存在。周三，伊朗向荷莫茲海峽發射了四架自殺式無人機，美軍則空襲伊朗港口城市阿巴斯港的無人機地面控制站。這是三天內美軍第二度打擊伊朗南部目標。

風險也波及其他國家。目前有超過150萬人前往沙烏地阿拉伯朝覲，誤判可能危及無辜生命。美軍也記取1988年誤擊伊朗民航機、造成290人喪生的教訓。

不見血也有代價

海上對峙給雙方都帶來沉重負擔。對伊朗而言，物資流通受限，讓本就步履蹣跚的經濟雪上加霜。對美國而言，遠洋部署不僅昂貴，也消耗艦艇與官兵。福特號航母歷經10個月部署後返國，凸顯超級強權同樣必須承受磨損成本。

此外，用來封鎖伊朗的艦艇與官兵無法執行其他任務。川普近期訪問中國再次提醒外界，東亞仍是戰略要地，南韓、日本，尤其台灣，都在一定程度上依賴美國的海上嚇阻力量。

最後，兩個敵對陣營長期處於靜態僵持，焦慮、混亂或一時疏忽，都可能導致衝突意外升級。

倫敦國王學院戰爭研究系海軍史教授藍伯特（Andrew Lambert）形容，封鎖最折磨官兵的地方其實是漫長的等待，「你只是待在那裡等事情發生」。

美國海軍戰爭學院海洋戰略主任霍姆斯（James Holmes）警告，長期部署會產生連鎖效應。福特號航母執勤期間曾發生設備故障、火災、補給問題與士氣下滑等狀況。

他認為，美國若不與伊朗達成協議，很難恢復海峽正常貿易；而伊朗只需保有足夠的快艇、飛彈與無人機，就能持續威懾航運公司與保險業者。

正因沒有大規模衝突爆發，這場僵局反而更容易無限期拖延，而這本身就是最大的風險。