美軍駁斥伊朗官媒說法 否認有美國軍機遭擊落

美國總統川普廿七日警告中東國家阿曼別在控制荷莫茲海峽（下稱海峽）上與伊朗站在一起，否則將被美軍「炸掉」；他同日提到，自己不放心中國大陸或俄羅斯取得伊朗濃縮鈾。一旁的美國國務卿魯比歐也說，接下來幾小時至幾天內，「我們就能看出（美伊終戰協議）是否有所進展」。巴基斯坦外長達爾預定廿九日訪美，與魯比歐會面。

2026-05-29 00:00