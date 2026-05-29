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美軍駁斥伊朗官媒說法 否認有美國軍機遭擊落

中央社／ 杜拜29日綜合外電報導

美國軍方表示，儘管伊朗國家電視台提出相關說法，但美方沒有任何軍機在伊朗布什爾省（Bushehr）附近遭擊落。

路透社報導，伊朗國家電視台今天清晨引述布什爾省賈姆郡（Jam）地方官員坦格斯坦尼（MasoudTangestani）說法報導，一架美國軍機在賈姆郡內遭摧毀。

對此，美軍中央司令部（U.S. Central Command）在社群平台X上發文表示：「沒有任何美國軍機遭擊落。所有美國空軍資產均安然無恙。」

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