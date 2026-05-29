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美再制裁伊朗軍事石油貿易 8艘油輪與逾15實體入列

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導

美國政府今天宣布，已針對伊朗軍方石油貿易祭出新一輪制裁。稍早有報導稱美伊已接近同意延長停火並開放荷莫茲海峽（Straits of Hormuz），但美國總統川普尚未拍板任何協議。

路透報導，美國財政部表示，已對8艘向全球市場運輸伊朗原油及石油產品的船隻實施制裁，其中包括懸掛馬紹爾群島（Marshall Islands）國旗的Flora號油輪、懸掛葛摩聯邦（Comoros）國旗的Hauncayo號原油油輪，以及懸掛巴拿馬國旗的Ill Gap號油輪。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）透過聲明表示：「我們不會允許伊朗政府增加石油收入，以重建其武裝部隊與軍事能力。」

據報導，美國與伊朗已接近達成延長停火的架構協議，不過總統川普目前尚未批准任何協議。

華府最新制裁名單還納入超過15個實體，其中包括香港的Worth Seen Energy Limited、杜拜的SymphonyShipping and Maritime Management Inc，以及同樣位於香港的Mehdiyev Trading Co。

財政部指出，部分遭制裁的伊朗實體會利用軍方的石油銷售基礎設施，從境外取得石油產品。舉例來說，Worth Seen為伊朗國家石油公司（National IranianOil Company）採購精煉石油產品，實際上該公司是代表另間公司Sepehr Energy Jahan行事，後者為伊朗武裝部隊參謀總部旗下的石油銷售單位，先前已遭美方制裁。

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