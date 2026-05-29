美伊延長停火60天？伊朗稱尚未最終拍板 川普暫不點頭原因曝光

美國官員透露，美方與伊朗談判代表已就一項協議框架達成共識，但尚未獲得美國總統川普或伊朗領導層批准。不過，美國副總統范斯28日證實，美伊「非常接近」達成一項諒解備忘錄（MOU）。

BBC與Axios報導，川普與顧問先前曾多次認為接近達成協議，但談判在戰爭早期階段一再陷入停滯。擬議中的MOU內容包括將目前停火延長60天、重新開放荷莫茲海峽，以及啟動限制伊朗核計畫的談判。若順利簽署，將成為戰爭爆發以來最重大的外交突破，但若要達成符合川普核要求的最終協議，仍需進一步密集談判。

美方官員宣稱，伊朗方面透過調解方告知，他們已獲得必要批准，並準備簽署協議，一名來自調解國的官員也證實此事。不過，伊朗政權尚未公開評論這項報導；路透報導，與伊朗革命衛隊相關的塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）則引述消息人士稱，這份諒解備忘錄尚未最終定案，也尚未獲得確認。

塔斯尼姆通訊社表示，西方消息來源有關伊朗與美國已完成MOU的報導並不屬實。伊朗尚未通知巴基斯坦調解方文本已完成定案；一旦最終敲定，伊朗將向巴基斯坦調解方及公眾宣布此事。

美方談判代表已向川普簡報最終協議細節，但他未立即拍板。一位美方官員說：「總統透過調解人表示，他希望再花幾天時間思考。」

美方高階官員表示，截至28日下午，川普傾向批准這項協議，但尚未正式拍板。川普當天下午也與重要調解方卡達國王塔米姆（Sheikh Tamim al-Thani）通話討論。

一名美國官員透露，川普希望再等上幾天，一個原因是想確認伊朗官員確實會簽署協議，而不會臨時反悔；另一個原因則是希望先觀察圍繞這項協議的國內政治辯論發展，再做出最終決定。

范斯曾於4月在巴基斯坦伊斯蘭馬巴德（Islamabad）主持美國與伊朗的談判團隊，一直深度參與相關事務。他表示，目前很難判斷川普何時、或是否會批准這份諒解備忘錄。范斯說，雙方目前仍在幾個措辭問題上來回協商，但已取得很大進展，「希望我們能繼續取得進展，讓總統能夠支持這項協議，但顯然目前仍未定案（TBD）」。

他還表示：「我無法保證我們一定能走到那一步，但目前我對整體情勢感到相當樂觀。」