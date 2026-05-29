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美國恐轟炸阿曼？美財長：阿曼承諾無計畫在荷莫茲海峽收費

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
若阿曼與伊朗共同管理荷莫茲海峽，川普（中）27日揚言可能「炸掉」阿曼。左起為美國國務卿魯比歐、總統川普、國防部長赫塞斯與商務部長盧特尼克。(路透)
若阿曼與伊朗共同管理荷莫茲海峽，川普（中）27日揚言可能「炸掉」阿曼。左起為美國國務卿魯比歐、總統川普、國防部長赫塞斯與商務部長盧特尼克。(路透)

美國總統川普27日警告中東國家阿曼（Oman）不要干涉荷莫茲海峽，否則將遭到轟炸，美國財政部長貝森特28日表示，他已經與阿曼大使通話，指阿曼沒有在荷莫茲海峽收費的計畫；貝森特也說，他告訴對方，這是行不通的。

紐約時報日前報導指出，伊朗曾與阿曼討論在荷莫茲海峽設立一套收費系統，向來往船隻收取通行費用。

川普27日於白宮舉行內閣會議，被問及是否能夠接受短期協議，讓伊朗和阿曼控制荷莫茲海峽，川普表示，荷莫茲海峽應該向所有人開放，指海峽屬於國際水域，不該受到任何人控制；川普表示，美國會看守荷莫茲海峽不被控制。

川普指出，美國正與伊朗談判，指伊朗的確希望掌控荷莫茲海峽，但海峽不該受任何掌控；川普並警告阿曼應循規蹈矩，否則美國將炸毀他們（blow them up）；川普表示，阿曼明白這一點。

貝森特28日主持白宮記者會，對於美國是否準備向阿曼開戰的問題，貝森特說，他上午與阿曼大使通話，指對方向他保證，阿曼沒有任何在荷莫茲海峽收費的計畫，稱阿曼希望與美國繼續維持良好的關係；貝森特說，他告知對方那是行不通的，阿曼不會想要冒險其人民和金融機構遭到美國的制裁。

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