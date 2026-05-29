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傳美伊達成初步協議 美財長不願證實重申川普3要求

中央社／ 華盛頓28日專電
美財政部長貝森特。（美聯社）
美財政部長貝森特。（美聯社）

傳美伊達成初步協議，擬延長停火60天並啟動核談判。美國財政部長貝森特今天被問及此事不願證實，僅表示，團隊來回談判，一切都由總統川普做決定；川普已表達伊朗須交出濃縮鈾、不可擁有核武及荷莫茲海峽開放等要求，不會接受糟糕的協議。

美國與伊朗的戰爭已持續3個月，外電報導，根據一名熟知內情的美國官員，美伊談判代表今天達成一項初步協議，將使雙方的停火延長60天，並啟動有關伊朗核計畫的談判。官員說，這份即將出爐的諒解備忘錄（MOU）仍需川普（Donald Trump）批准。

貝森特（Scott Bessent）今天在白宮記者會被媒體多次問及此事，但他不願證實，僅表示，團隊來回談判，川普也已表達得很清楚，他有幾條紅線，包括伊朗必須交出其高濃縮鈾、絕對不能追求研發核子武器，且荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）必須能自由通行，像以前一樣自由開放。

他說，一切都將由川普做決定，並強調，川普不會接受糟糕的協議。

媒體問及美國是否考慮鬆綁對伊朗的制裁，貝森特回應表示，這是一項多面向的協議，在美國看到荷莫茲海峽開放、伊朗同意交出濃縮鈾且承諾不會擁有核子計畫之前，「沒什麼好考慮的」。

另外，有報導指伊朗與阿曼將共同管理荷莫茲海峽航運，以作為結束戰爭協議的一部分，川普昨天在內閣會議上說，「沒有人能控制（荷莫茲海峽）。那是國際水域，阿曼會像其他國家一樣守規矩，否則我們就不得不把他們炸掉。他們明白這一點，他們會沒事的」。

被問及美國是否計劃向阿曼開戰？貝森特表示，川普總統是想強調海峽的航行自由，並透露自己今早和阿曼大使通話，對方保證，沒有對荷莫茲海峽收通行費的計畫。

貝森特說：「我也告訴他，（徵收通行費）這件事是無望的，他也不希望冒任何風險，讓阿曼的個人或金融機構遭受制裁。」

自2月28日美國聯手以色列對伊朗開戰以來，伊朗已實質封鎖荷莫茲海峽這條重要航道。在巴基斯坦居間斡旋下，各方於4月8日展開脆弱的暫時停火。

戰爭爆發前，全球1/5的石油與天然氣都經由荷莫茲海峽運送。

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