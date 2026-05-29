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傳美伊達成初步協議 擬延長停火60天並啟動核談判
美國與伊朗的戰爭已持續3個月，根據一名熟知內情的美國官員，美伊談判代表今天達成一項初步協議，將使雙方的停火延長60天，並啟動有關伊朗核計畫的談判。
美聯社報導，這名官員因未獲授權公開發言而要求匿名。他表示，這份即將出爐的諒解備忘錄（MOU）仍需總統川普（Donald Trump）批准。
新聞網站Axios率先披露相關細節。伊朗方面未立刻證實與美國達成任何初步協議。
在雙方敲定初步協議之際，美伊之間脆弱的停火狀態看似正在動搖。
在美國空襲伊朗後，美國盟邦科威特通報遇襲，美軍今天稍早指控伊朗違反停火。這是最新一起威脅到終戰談判的戰鬥升溫事件。
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