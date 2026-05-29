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川普威脅阿曼 施壓古巴

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

美國總統川普27日被問及有關阿曼與伊朗擬共同管理荷莫茲海峽的報導時，語出驚人威脅，若阿曼參與，美國可能「炸掉」阿曼。另據美國媒體Axios報導，川普政府正加速施壓古巴，準備因應古巴極權政府最快夏季垮台的情境。

川普27日在內閣會議上，駁斥伊朗國營媒體指稱，美伊協議草案將允許阿曼與伊朗共管荷莫茲的報導，強調：「這條海峽將對所有人開放。沒有人能控制它。我們會監督，但沒有人能控制它，這是談判的一部分。」

他隨後又說：「阿曼會像其他國家一樣守規矩，不然我們就得把他們炸了。他們明白這點。」

此外，Axios報導，川普還沒授權入侵古巴，偏好以政權和平轉移方式解放古巴，因此川普政府將繼續推動經濟制裁，以「慢動作壓迫」的方式，逐步讓古巴政權窒息。

川普政府官員表示，這種策略的最佳形容方式就是「加速主義」，「我們還不想扼殺這個政府」，而是分階段進行，同時也為正與伊朗談判的川普爭取時間，最後再聚焦於古巴。

報導指出，主導加勒比海軍事行動的美國南方司令部4月已針對在古巴的潛在軍事行動，展開跨部門的桌上兵推，包括若古巴人民在酷暑之際上街抗爭遭鎮壓的因應行動，「但還沒有入侵計畫，目前也不會入侵」。

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