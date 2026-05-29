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智庫：美對伊戰爭 導致關鍵武器庫存、軍費預算都受衝擊

聯合報／ 國際中心／綜合報導
一名美國空軍人員2020年2月20日站在沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地的愛國者飛彈陣地旁。美聯社
一名美國空軍人員2020年2月20日站在沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地的愛國者飛彈陣地旁。美聯社

根據美國智庫戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）最新報告，美國二月底對伊朗開戰後，美軍大量消耗三種關鍵武器系統。

另外，根據美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，海軍作戰部長柯德爾五月在聯邦眾議院軍委會中坦言，今年度國防預算並未列入對伊的「史詩怒火行動」，故在排擠效應下，海軍的演訓、艦載機飛行訓練時數及新兵訓練等例行活動皆受影響；ＣＮＮ取得的美國軍方內部文件顯示，陸軍的例行訓練也受影響。

根據ＣＳＩＳ上述報告，這三種是用於深入打擊敵境目標的「戰斧」巡弋飛彈、防禦來襲飛彈與無人機的「愛國者」攔截飛彈和終端高空防衛系統（薩德、ＴＨＡＡＤ）攔截飛彈。

該報告還寫道，儘管美國兩黨國會議員對增加武器庫存已有共識，但問題不是錢、而是時間；擴大產能與打造這些複雜系統都需時間；空窗期將持續數年，直到庫存回到戰前水準；還需再數年，才能達到戰略規畫者期望的水準。

該報告作者之一的美軍陸戰隊退役上校坎西恩說，二○二二年二月爆發的俄烏戰爭說明，戰爭恐曠日持久，需有充足的先進武器庫存；建立庫存則需時間，必須使供應鏈和包商加快速度。

根據該報告估算，自二月底以來，美軍已發射逾一千枚戰斧，完全補足戰前庫存可能要到二○三○年底；鑒於開戰前的訂單量偏低，故每年生產的戰斧不到兩百枚。製造商美國雷神目標將產能增至每年逾一千枚。雷神母公司雷神技術宣布，已投入數十億美元提升產能。

報告估算，補充二九○枚薩德攔截飛彈可能需到二○二九年底；補充逾一千枚愛國者飛彈，預計到二○二九年中。

ＣＳＩＳ指出，美國洛克希德馬丁正大幅增加薩德及愛國者的產量，薩德的交付顯然已重新調整順序，優先滿足美國本身需求，而非提供盟友及合作夥伴；愛國者的交付則對美國形成兩難，美國既需補充本國庫存，又要協助烏克蘭防禦俄羅斯飛彈攻擊，還要滿足其他十七個使用該攔截飛彈的盟友。

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