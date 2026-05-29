48小時內2度交火...美空襲伊無人機設施 伊炸美基地報復

美伊邊打邊談，自廿五日以來的四十八小時內兩度交火。美軍廿八日凌晨空襲伊朗南部港市阿巴斯一帶後，伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）也對科威特一座美國空軍基地發動報復攻擊。該港也是伊朗在波斯灣及荷莫茲海峽（下稱海峽）的重要海軍基地。

根據社媒Ｘ開源情報帳號OSINTtechnical，飛行軌跡顯示，伊朗的攻擊目標為科威特賽勒姆空軍基地，但被「愛國者」攔截飛彈擊落。

ＩＲＧＣ聲明，「這次的（報復）回應是嚴正警告，使敵人知道侵略不會沒有回應。若再有類似行動，回應將更果斷。後果由侵略者承擔」。

美國鎖定一處威脅美軍及海峽商業航運的伊朗軍事設施。負責中東戰事的美國中央司令部聲明，美軍擊落四架在海峽周邊構成威脅的伊朗自殺無人機，並攻擊阿巴斯港的一座伊朗無人機地面控制站，該控制站當時準備發射第五架自殺無人機，「純屬防禦性質，旨在維持停火」。

與ＩＲＧＣ關係密切的伊朗半官方「塔斯尼姆通訊社」引述伊朗軍方消息人士報導，一艘美國油輪企圖以關閉雷達的方式通過海峽，但在伊朗朝該油輪開火後被迫調頭。另根據官媒伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（ＩＲＩＢ）在社媒ＴＧ的發文，伊朗共對四艘船舶實施警告射擊，以迫使它們調頭。