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不滿荷莫茲海峽擬收過路費 川普警告阿曼：站隊伊朗就等著挨炸

聯合報／ 記者陳熙文、編譯茅毅／綜合報導
美國總統川普（左二）27日在白宮主持內閣會議，參加者包括國務卿魯比歐（左一）、國防部長赫塞斯（右二）與商務部長盧特尼克（右一）等官員。路透
美國總統川普（左二）27日在白宮主持內閣會議，參加者包括國務卿魯比歐（左一）、國防部長赫塞斯（右二）與商務部長盧特尼克（右一）等官員。路透

美國總統川普廿七日警告中東國家阿曼別在控制荷莫茲海峽（下稱海峽）上與伊朗站在一起，否則將被美軍「炸掉」；他同日提到，自己不放心中國大陸或俄羅斯取得伊朗濃縮鈾。一旁的美國國務卿魯比歐也說，接下來幾小時至幾天內，「我們就能看出（美伊終戰協議）是否有所進展」。巴基斯坦外長達爾預定廿九日訪美，與魯比歐會面。

根據包含伊朗媒體的外媒報導，伊朗和阿曼討論在海峽建立一套收費系統，對通過海峽的船舶收「過路費」。美國財長貝森特廿七日宣布，將制裁伊朗五月甫成立的波斯灣海峽管理局（ＰＧＳＡ）及任何與該局合作的個人或實體。

川普廿七日在白宮內閣會議中強調，海峽應對所有人開放，沒人能控制它，那是國際水域，阿曼會像其他國家般守規矩，「否則我們就不得不炸掉他們，他們明白這點；我們將密切監控；這正是我們目前談判的一環」。

川普也被問到能否接受由伊朗盟友中俄接收伊朗濃縮鈾。他答道，這麼做不會讓他放心。對美伊談判的進展，他指稱，「我認為我們很順利。他們開始提供那些必須交出的東西；要是伊朗照辦，那很好；要是不肯照辦，那（美國國防部長）赫塞斯就會徹底解決他們」。

對德黑蘭可能採取「以拖待變」策略，川普表明，「他們以為能熬得過我，心想我們撐過去就好，（川普）他有期中選舉；但我不在乎期中選舉」。他並警告川普政府對美伊終戰協議的條件仍不滿意，「但我們遲早會滿意，否則就得把事情做個了結」。

對川普第一任內的亞伯拉罕協議，已讓阿拉伯聯合大公國、巴林、蘇丹及摩洛哥等以穆斯林為主的國家和以色列關係正常化，他是否要求沙烏地阿拉伯、卡達、巴基斯坦、土耳其、埃及和約旦也加入該協議，作為美伊終戰協議的一環，他答道，「坦白講要是這些國家不簽（亞伯拉罕協議），我不確定我們是否該達成（終戰）協議」。

伊朗國會國安委員會主席阿吉齊在社媒Ｘ寫道，川普上述言論無法迫使伊朗退讓，包含提煉濃縮鈾、掌控海峽與解除對伊朗的制裁等主張；「他為了尋求擺脫這場戰略僵局，一下發出威脅、一下又懇求達成協議」。

對是否放寬對伊制裁，川普在上述會議中說，「我們掌控他們宣稱屬於他們的資金；當他們表現得當、做正確的事時，我們才會把錢交給他們」。

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