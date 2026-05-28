美媒：美伊達成終戰諒解備忘錄協議 但川普需幾天考慮

新聞網站Axios 28日引述2位美國官員報導，美伊的談判代表已就1個60天的諒解備忘錄（MOU）達成協議，該MOU旨在延長美國及以色列和伊朗間的停火，並展開對伊朗核計畫的談判。不過，美國總統川普尚未給予該MOU最終批准。

該報導說，若美伊簽署該MOU，將是自2月底開戰以來的最重大外交突破，但處理川普對伊朗核計畫要求的另1項最終協議，仍將需要美伊進一步密集談判。

美國官員對Axios指稱，截至26日，美伊對MOU協議的條款大多同意，但仍需雙方領導高層批准。

美國官員聲稱，伊方談判代表稍晚回覆說，他們取得（領導高層）必要的批准且準備簽署。對此，伊朗尚未予以證明。

美方談判代表向川普簡報該MOU協議的細節，但他並未立即批准。1位美國官員表示，川普轉告美伊間的調解方說，他想要幾天考慮。

川普及其幾位顧問認為，在這場戰爭稍早幾個階段，他們幾度接近達成終戰協議，但全都落空。