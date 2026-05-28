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只等川普點頭？美官員透露「美伊已大致達成協議」 油價漲幅收斂

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
新聞媒體Axios引述知情人士報導，美伊談判代表已就一份為期60天的合作備忘錄（MOU）大致達成協議。路透
新聞媒體Axios引述知情人士報導，美伊談判代表已就一份為期60天的合作備忘錄（MOU）大致達成協議。路透

兩名美國官員告訴新聞媒體Axios，美伊談判代表已就一份為期60天的合作備忘錄（MOU）達成協議，將是自這場戰爭爆發以來最重大的外交突破，但川普尚未給予最終批准。消息一出，油價漲幅收斂。

根據彭博資訊報價，布蘭特原油期貨28日盤中漲0.2%，至每桶94.49美元；西德州中級原油期貨漲0.4%，達到每桶89.05美元。

報導指出，美國官員表示，這份協議的條款已大致底定，但若要達成能符合川普要求的最終協議，仍需要進一步的密集談判。伊朗則尚未證實此事。

美國官員說，這份為期60天的MOU將明文規定通過荷莫茲海峽的航運將「不受限制」。一名美國官員表示，這意味著不收取通行費且不受騷擾，且伊朗必須在30天內清除海峽內的所有水雷。

一名美國官員指出，美國的海軍封鎖也將解除，但進度將依商業航運恢復的程度，同步進行。

官員表示，這份MOU將包含伊朗不尋求發展核武的承諾。文件中也將明定，在60天的期間內，首要談判的議題將是如何處理伊朗的高濃縮鈾，以及如何應對伊朗的鈾濃縮活動。

美國將承諾在談判中討論解除制裁與釋放伊朗遭凍結資金等議題。MOU也將包含探討一項新機制，藉此協助伊朗開始接收物資與人道援助。

以色列 伊朗 美國 川普 MOU

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