美伊戰火重啟 陸國防部：武力解決沒有出路

中東戰火重燃，美國與伊朗再度交火，而大陸國防部表示，對話談判才是正道，武力解決沒有出路，敦促相關方履行停火承諾，推動盡早恢復中東海灣地區的和平。

美方28日對伊朗發起新的自衛打擊、擊落多架伊朗無人機，並襲擊了阿巴斯港島附近的無人機控制站，伊朗革命衛隊也對科威特境內一座美軍空軍基地發動報復打擊。對於中東戰火的重燃，大陸國防部發言人蔣斌28日下午做出上述表態。

他說，中國始終認為對話談判才是正道，武力解決沒有出路，「我們敦促相關方履行停火承諾，堅持以和平方式化解爭端，繼續通過對話談判達成兼顧各方合理關切的解決方案，推動盡早恢復中東海灣地區的和平」。

而就美國和伊朗依然進行談判，有沙烏地阿拉伯媒體報導，伊朗願意將高濃縮鈾儲備轉移到中國進行處理，而美國總統川普表示不支持伊朗的濃縮鈾庫存轉移到中國或俄羅斯，對於是否有收到伊朗方面關於濃縮鈾處理問題上的請求，蔣斌僅表示，中國一貫支持通過對話談判和平解決伊朗核問題，希望有關各方能夠抓住機會，通過談判達成兼顧各方合理關切的解決方案。