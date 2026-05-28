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揚言「重擊真主黨」…以色列在黎巴嫩南部擴大行動 敦促居民撤離後開炸

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
黎巴嫩南部城市錫登居民28日在遭摧毀的住家廢墟中翻找東西。法新社
黎巴嫩南部城市錫登居民28日在遭摧毀的住家廢墟中翻找東西。法新社

法國24小時電視台（France 24）報導，以色列軍方27日宣布將黎巴嫩薩拉尼河（Zahrani River）以南所有地區列為戰區，敦促黎巴嫩南部居民遷到薩拉尼河以北，同時警告將以「強大武力」打擊當地真主黨成員。

以軍和真主黨互相指控對方違反停火協議，真主黨還稱旗下武裝人員27日曾與以軍交火。

儘管以黎雙方4月16日宣布停火，但黎巴嫩東部和南部26日仍遭空襲超過120次。以軍在X的聲明似乎顯示，局勢將進一步升高。英國BBC指出，27日的疏散令是4月17日停火生效以來規模最大的一次，涵蓋黎巴嫩約14%領土。

以軍一名發言人在X表示：「由於薩拉尼河以南均被視為戰區，我們建議黎巴嫩南部居民撤離至這條河以北。」

法新社的社群媒體X帳戶發布影片顯示，黎巴嫩南部泰爾（Tyre）郊區遭以色列轟炸，竄出滾滾濃煙。BBC報導，社群媒體流傳黎南最大城之一泰爾的影片顯示，滿身塵土的人們聚集在倒塌建築物周圍。

黎巴嫩薩拉尼河由東向西流，位於以黎邊界以北約40公里處。這條河以南的區域面積約有2000平方公里。

以色列 伊朗 美國

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