中東戰爭第89天》川普駁斥荷莫茲協議傳聞 美伊相互發動空襲

美國與以色列聯手攻伊第89天，在美國總統川普駁斥他即將與德黑蘭達成妥協協議的報導後，美軍對荷莫茲海峽附近的伊朗無人機行動發動打擊，伊朗伊斯蘭革命衛隊隨後也表示，已對一處美軍基地發動攻擊。

以下是中東戰爭最新情勢彙整。

●美以動向

美國官員表示，美軍今天對伊朗發動新一輪攻擊，將目標鎖定對美軍和商業航運構成威脅的一處地點，美國也攔截從伊朗發射的無人機。伊朗媒體報導，荷莫茲海峽附近的阿巴斯港（Bandar Abbas）東側傳出3起爆炸聲響。

除了發動軍事攻擊外，川普政府還對伊朗實施額外制裁，作為戰爭期間大規模經濟施壓行動的一部分，而這次制裁的對象是伊朗剛成立、企圖控制荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運的機構。

這波制裁將目標鎖定伊朗本月稍早宣布成立的波斯灣海峽管理局（Persian Gulf Strait Authority）以及任何與該管理局合作的個人或實體。波斯灣海峽管理局負責核准通過荷莫茲海峽的船隻通行，並向每艘船隻收取高達200萬美元的通行費。

美國總統川普稍早表示，要達成好的協議來結束伊朗戰爭，為此他不著急，還說伊朗政權想用以撐待變的策略不會成功，因為「我根本不在乎期中選舉」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普在內閣會議駁斥戰爭恐對美國國內政治造成衝擊的擔憂，稱「你們知道嗎，他們以為能熬得過我，心想：我們撐過去就好，他有期中選舉」。

他說：「我不在乎期中選舉。看看昨晚發生什麼，那就是期中選舉的前奏，懂的都懂。」川普指的是他所支持的參選人在共和黨德州參議員初選中勝出一事。

此外，川普今天駁斥一則報導，這則報導稱伊朗與阿曼將共同管理荷莫茲海峽航運，以作為結束戰爭協議的一部分，顯示任何協議仍遙不可及。

川普在有記者在場的內閣會議上說：「沒有人能控制（荷莫茲海峽）。那是國際水域，阿曼會像其他國家一樣守規矩，否則我們就不得不把他們炸掉。他們明白這一點，他們會沒事的。」

同時，美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）最新報告指出，美軍在伊朗戰爭大量消耗3種關鍵武器系統，軍火商至少需3年才能補足庫存。智庫亦指出，部分武器交付將優先滿足美國本身需求。

美聯社報導，戰略暨國際研究中心指出，這3種武器系統分別是：用於深入打擊敵境目標的戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈，防禦來襲飛彈與無人機的愛國者飛彈（Patriot），以及終端高空防衛系統（THAAD）所使用的攔截彈。

以色列軍方28日表示，在對黎巴嫩南部城市泰爾（Tyre）的居民發出撤離警告後，已開始對泰爾市周邊的真主黨（Hezbollah）基礎設施展開空襲。

法新社報導，以軍在撤離令中寫道：「以色列國防軍（IDF）被迫對真主黨採取強硬行動。」以軍指的是獲伊朗支持的組織。

黎巴嫩國家通訊社（National News Agency）報導，以色列28日早上對泰爾市與東部地區發動兩波空襲，擊中一棟建築物，並在泰爾市引發火災。

●伊朗動向

伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）28日鎖定一處美軍基地攻擊，以報復美國空襲伊朗南部。

法新社提到，根據IRIB報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊說，美軍今晨空襲伊朗南部港市阿巴斯機場郊區一處地點後，發動這波空襲的美國空軍基地在凌晨4時50分遭到鎖定攻擊。

IRIB稍早也報導，伊朗部隊向4艘試圖穿越荷莫茲海峽的船隻開火。IRIB在即時通訊應用程式Telegram發文指出：「有4艘船隻試圖在未與安全部隊協調下穿越荷莫茲海峽並進入波斯灣…在無視警告後，伊朗部隊朝這些船隻發射警告射擊，迫使它們返航。」

伊朗國營電視台報導，德黑蘭當局已取得一份與華府達成的初步、非正式諒解備忘錄架構草案。根據此架構，伊朗將在1個月內讓荷莫茲海峽的商業航運恢復至戰前水準，同時美國也要從伊朗周邊地區撤出軍隊，並解除海上封鎖。

伊朗國營電視台指出，該架構排除軍事船隻，並設想由伊朗與阿曼合作管理荷莫茲海峽的航運交通。該架構目前尚未拍板定案。德黑蘭當局未獲「具體確認」以前，不會採取任何行動。

●油價股匯動態

由於美國對伊朗發動新一輪攻擊，使得中東戰爭脆弱的停火協議面臨最新考驗，國際油價今天應聲反彈走高，亞洲股市大多下跌。

國際基準油價北海布倫特原油（Brent）期貨價格上揚1.8%，報每桶95.95美元。美國基準原油西德州中級原油（West Texas Intermediate, WTI）上漲1.7%，報每桶90.17美元。

●其他國家及組織

美國對伊朗發動新一輪攻擊，加上德黑蘭宣稱朝荷莫茲海峽的船隻開火後，科威特軍方今天表示，正在因應飛彈與無人機攻擊。

科威特軍方在社群平台X上發文說：「科威特防空系統目前正在攔截敵方的飛彈與無人機攻擊。」