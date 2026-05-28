48小時二度交火！美軍空襲伊朗無人機設施 革命衛隊報復轟美軍基地

美國與伊朗正就結束戰爭進行談判，但自25日以來的48小時內已二度交火。美軍28日凌晨對阿巴斯港（Bandar Abbas）一帶發動空中攻擊後，伊朗革命衛隊（IRGC）也對科威特境內一座美軍空軍基地發動報復打擊。

Drop Site News報導，科威特軍方宣布，防空系統正在攔截敵方飛彈與無人機。科威特武裝部隊總參謀部表示，民眾聽到的爆炸聲，是防空系統攔截敵方目標所致。

「X」上的開放來源情報帳號「OSINTtechnical」指出，飛行軌跡顯示，攻擊目標為阿里艾薩利姆空軍基地（Ali Al Salem Air Base），但飛彈在賈赫拉（Al Jahra）上空遭當地部署的愛國者防空系統攔截。

革命衛隊則在聲明中表示：「這次回應是一項嚴正警告，讓敵人知道侵略不會得不到回應。如果類似行動再次發生，我們的回應將更加果斷。後果責任由侵略者承擔。」聲明並引用《古蘭經》經文，稱：「凡侵犯你們的人，你們也應當以同樣方式回擊他們。」

路透28日引述1名美國官員報導，美軍已對伊朗發動新一輪襲擊，這次鎖定一處對美軍與荷姆茲海峽商業航運構成威脅的軍事設施。Axios報導，1名美國資深官員表示，伊朗軍方向一艘商船發射4架單向攻擊無人機。美軍擊落這4架無人機，並在稍早攻擊另一支位於地面的伊朗無人機發射單位。

美國中央司令部（CENTCOM）在聲明中表示，美軍擊落4架在荷姆茲海峽周邊構成威脅的伊朗單向攻擊無人機，也打擊位於阿巴斯港的一座伊朗地面控制站，指稱該設施當時正準備發射第5架無人機，並強調行動經過審慎評估，純屬防禦性質，目的在維持停火。

與革命衛隊關係密切的塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）則引述軍方消息人士宣稱，一艘美國油輪試圖關閉雷達系統穿越荷姆茲海峽，但在伊朗海軍向該油輪開火後，被迫停下並折返。

另外，塔斯尼姆社指出，美軍曾向阿巴斯港周邊一處地點開火，但未造成任何人員傷亡或財產損失。