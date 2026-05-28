企圖控制荷莫茲海峽航運 美對伊朗新機構祭制裁

美國總統川普政府今天對伊朗實施額外制裁，作為戰爭期間大規模經濟施壓行動的一部分，這次針對的是伊朗剛成立、企圖控制荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運的機構。

美聯社報導，美國官員表示，美軍在擊落伊朗攻擊無人機後對伊朗一處軍事設施發動襲擊，隨後川普政府於今天晚間宣布這項制裁。由於未獲授權公開發言，這些官員不願透露姓名。

美聯社率先報導的這波制裁，是美方除了採取軍事行動外，最新一次試圖利用經濟手段的舉措，以迫使伊朗領導階層達成結束戰爭的協議，並重新開放這條平時承載全球1/5石油與天然氣運輸的水道。美國總統川普曾表示快要達成協議，但談判目前仍在進行中。

伊朗實質上封鎖荷莫茲海峽，導致能源價格與其他成本攀升，在美國國會期中選舉前加大對川普與其他共和黨人的政治壓力。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在聲明中表示：「伊朗軍方最新企圖勒索全球海上貿易的舉動，證明了經濟怒火（Economic Fury）行動已導致伊朗政權急於籌措資金。」

這波制裁將目標鎖定伊朗本月稍早宣布成立的波斯灣海峽管理局（Persian Gulf Strait Authority）以及任何與該管理局合作的個人或實體。波斯灣海峽管理局負責核准通過荷莫茲海峽的船隻通行，並向每艘船隻收取高達200萬美元的通行費。

伊朗強大的準軍事組織伊斯蘭革命衛隊（Revolutionary Guard）為這項監督工作辯護，稱通過這條關鍵水道的唯一安全路徑是通過指定航道，並表示任何偏離這條路線的船隻都將面臨一系列襲擊與風險。

美國與以色列2月28日發動戰爭，隨後伊朗封鎖荷莫茲海峽，引發全球能源震盪。目前石油、天然氣與相關產品的價格已急遽攀升，專家表示，等到荷莫茲海峽重新開放，船運與物價可能要數週甚至數個月的時間才會恢復正常。

作為反制，美國已封鎖伊朗港口超過一個月，川普表示，這項措施「將持續完全有效，直到雙方達成、確認並簽署協議為止」。

在美國實施最新的經濟制裁之際，華府與德黑蘭正在進行近年來最密切的外交與談判，目的在讓這場戰爭得以結束，並為這對宿敵之間的問題找到長期解決方案。

川普今天表示，伊朗「是在幾乎耗盡資源的情況下談判」，即使美軍25日宣布已對伊朗飛彈發射場與布雷船隻發動「自衛性」打擊，川普仍稱雙方即將達成協議。然而，美軍於今天發動新一輪攻擊，可能讓局勢進一步複雜化。

美國官員今天表示，美軍擊落4架伊朗無人機，並襲擊伊朗南部城市阿巴斯港（Bandar Abbas）一處控制中心，並稱這些行動「純屬防禦性質」。

這名不願具名的官員在發給法新社的聲明中說：「今天，美國中央司令部（US CentralCommand）部隊擊落4架在荷莫茲海峽周圍構成威脅的伊朗單向攻擊無人機。」

這名官員還說：「美軍也空襲阿巴斯港一處伊朗地面控制站，當時這個控制站正準備發射第5架無人機。」