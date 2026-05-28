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川普威脅「炸掉」阿曼！若與伊朗共管海峽 美恐動武
美國總統川普周三在內閣會議上，被問及有關阿曼與伊朗擬共同管理荷莫茲海峽航運的報導時，語出驚人威脅說，美國可能「炸掉」阿曼。
川普強調：「這條海峽將對所有人開放。沒有人能控制它。我們會監督，但沒有人能控制它，這是談判的一部分。」
隨後他又說：「阿曼會像其他國家一樣守規矩，不然我們就得把他們炸了。他們明白這點。他們會沒事的。」」
伊朗國營電視台稍早報導，已取得一份非正式協議草案，內容包括在一個月內恢復荷莫茲海峽商業航運至戰前水準，由伊朗與阿曼共同管理通行，美國則將解除對伊朗港口的封鎖、撤離周邊軍力。白宮駁斥該報導「完全捏造」。
伊朗國會國安委員會主席阿齊茲（Ebrahim Azizi）在X上發文表示，「川普企圖擺脫這場戰略僵局，在發出威脅與呼籲達成協議之間來回切換」，但川普言論不會迫使伊朗放棄鈾濃縮、對海峽的主導權，以及要求解除對伊朗制裁。
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