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伊朗曝「開放荷莫茲」換美軍撤離 白宮：草案是捏造

世界日報／ 編譯陳韻涵、莊瑞萌／綜合報導
開通航道 船隻廿五日停泊在阿曼穆桑達姆半島外海的荷莫茲海峽。伊朗媒體報導，美伊和平協議草案包括開放荷莫茲海峽，由伊朗與阿曼合作管理。（路透）
開通航道 船隻廿五日停泊在阿曼穆桑達姆半島外海的荷莫茲海峽。伊朗媒體報導，美伊和平協議草案包括開放荷莫茲海峽，由伊朗與阿曼合作管理。（路透）

伊朗國營電視台27日報導，德黑蘭當局已取得一份與華府達成的初步、非正式諒解備忘錄架構草案。路透報導，根據此架構，伊朗將在一個月內讓荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)的商業航運恢復至戰前水準，同時美國也要從伊朗周邊地區撤出軍隊，並解除海上封鎖。

伊朗國營電視台指出，該架構排除軍事船隻，並設想由伊朗與阿曼合作管理荷莫茲海峽的航運交通。該架構目前尚未拍板定案。德黑蘭當局未獲「具體確認」以前，不會採取任何行動。

伊朗國營電視台還說，若能在60天內達成最終協議，該協議可能獲批准成為具約束力的聯合國安全理事會決議。

這份諒解備忘錄草案，源於今年2月底爆發戰爭後，美伊雙方展開的間接談判，巴基斯坦在德黑蘭與華府之間扮演核心斡旋角色。

白宮周三駁斥伊朗官方媒體公布的諒解備忘錄草案，「這份來自伊朗受控媒體的報導純屬不實，他們『發布』的那份諒解備忘錄更是徹頭徹尾的捏造。任何人都不應輕信伊朗官方媒體發布的內容。事實至關重要(FACTS MATTER)，」白宮快速反應小組在社交平台X上發布這則帖子。

華爾街日報報導，儘管美軍25日攻擊伊朗阿巴斯港布雷船與飛彈陣地，造成數名革命衛隊成員死亡，伊朗仍未退出談判。伊朗雖然警告將報復，但並沒有實際行動。

伊朗革命衛隊海軍政治部副主任艾克巴札德27日表示，不太可能與美國重啟戰爭，「由於敵人軟弱，戰爭的可能性低」。但他同時警告，伊朗準備好應對任何攻擊。

伊朗官員與阿拉伯調停人士表示，伊朗在談判中還爭取資金解凍，且不願在核子計畫上做出過多讓步，以免讓美國總統川普能夠宣稱勝利。

這些官員表示，伊朗尋求透過重新取得部分遭西方凍結、總額約1000億美元的資產控制權，以及重新進入全球石油市場。

每日郵報報導，伊朗要求美國釋出240億美元的凍結資金以結束戰爭。伊朗媒體報導，伊朗談判代表25日於卡達與美方官員會晤時，提出這項要求。伊朗方面希望，在簽署結束與美國戰爭的諒解備忘錄後，至少能立即取得一半的解凍資金，其餘款項則須在兩個月內完成轉帳。

美國與伊朗和平談判進入緊要關頭，川普原定27日率全體內閣成員前往大衛營舉行高層會議，卻在最後時刻以「天氣惡劣」為由宣布移師白宮舉行。

一名女子26日在德黑蘭街頭察看手機。美國和<a href='/search/tagging/2/以色列' rel='以色列' data-rel='/2/103843' class='tag'><strong>以色列</strong></a>2月28日空襲伊朗後，伊朗以國家安全為由封鎖網路，26日才開始逐步恢復，斷網長達88天。（美聯社）
一名女子26日在德黑蘭街頭察看手機。美國和以色列2月28日空襲伊朗後，伊朗以國家安全為由封鎖網路，26日才開始逐步恢復，斷網長達88天。（美聯社）

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