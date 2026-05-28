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不怕美伊戰爭傷選情？川普：伊朗想耗時間 我不在乎期中選舉

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普27日在白宮內閣會議室舉行內閣會議，國防部長赫塞斯（右）坐在一旁。路透
美國總統川普27日在白宮內閣會議室舉行內閣會議，國防部長赫塞斯（右）坐在一旁。路透

美國伊朗之間長達3個月的衝突持續延燒，荷莫茲海峽維持封閉、通膨與油價攀升，也讓美國總統川普的支持度下滑。不過川普強調，如果伊朗以為他會為了避免長期對峙而軟化立場，那就是誤判。

華爾街日報報導，川普27日在白宮舉行內閣會議開始時表示：「他們以為可以跟我耗，『他還有期中選舉要顧』。我根本不在乎期中選舉。看看昨晚發生了什麼。」他指的是德州檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）在共和黨聯邦參議員初選決選中，靠著川普支持擊敗現任聯邦參議員孔寧（John Cornyn）。

川普將帕克斯頓的勝利形容為「期中選舉的前奏」，並稱這進一步證明，儘管戰爭在美國國內並不受歡迎，「人民理解這件事」。他表示，民眾之所以能接受這場衝突，是因為「大家明白，伊朗不能擁有核武。我是在替全世界做這件事。」

面對外界批評他讓美國陷入一場沒有終點的中東衝突，也就是他在競選時曾誓言避免的那種戰爭，川普回應：「我不稱為戰爭，」他說：「我稱為衝突。」

川普表示，他準備持續談判，但未排除進一步軍事行動的可能性，並稱伊朗經濟正靠「最後一口氣」苦撐，當地通膨率已達250%。美國國務卿魯比歐接著表示，政府仍傾向透過外交方式解決伊朗問題，「外交永遠是第一選項」，但「最根本的問題是，伊朗以及統治伊朗的人，不能擁有核武」。

儘管川普在內閣會議上語氣樂觀，稱伊朗方面在談判桌上的態度開始鬆動，但仍未排除進一步軍事打擊的可能性，並一邊指著坐在一旁的國防部長赫塞斯說：「如果他們不願意，我左邊這個人會把他們徹底解決掉。」

不過，川普也提到，如果新協議達成，伊朗要求取回數十億美元遭凍結資金。他說：「我們沒有在談任何解除制裁，也不會給錢。等他們表現正常後，我們會讓他們拿回自己的錢。」

美伊戰爭 伊朗 川普 以色列 美國

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