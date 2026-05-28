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伊朗南部深夜連環爆炸！美軍證實出手：鎖定威脅美軍與荷姆茲海峽設施

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伊朗南部深夜連環爆炸！美軍證實出手：鎖定威脅美軍與荷姆茲海峽設施

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國海軍一架F-18戰機降落在卡爾文森號航空母艦的跑道上，攝於2024年7月19日。資料照片。路透
美國海軍一架F-18戰機降落在卡爾文森號航空母艦的跑道上，攝於2024年7月19日。資料照片。路透

美國中央司令部25日證實，已在伊朗南部港口地區執行自衛性打擊，以因應伊朗部隊構成的威脅後，路透28日再引述1名美國官員報導，美軍已對伊朗發動新一輪襲擊，這次鎖定一處對美軍與荷姆茲海峽商業航運構成威脅的軍事設施。

這名官員也表示，美軍當天攔截了從伊朗發射的無人機。

與此同時，伊朗南部港口城市阿巴斯港（Bandar Abbas）也傳出多起爆炸聲。根據Drop Site News引述Faytuks News整理的網路訊息，當地多名居民通報，凌晨1時30分至1時43分左右接連傳出爆炸聲，其中至少有3至4次爆炸在短時間內連續發生。台北時間28日上午7時，約為伊朗當地時間凌晨2時30分。

伊朗法斯通訊社（Fars News Agency）也報導，阿巴斯港東部約凌晨1時30分傳出3次爆炸聲，目前爆炸來源仍不明，相關調查仍在進行中。報導並指出，當地防空系統曾短暫啟動。

目擊者表示，爆炸聲來自城市東部靠近機場與Behesht Bandar的地區。有人稱在爆炸前曾聽到戰機飛行聲，也有人表示，爆炸聲聽起來像是地對空飛彈發射的聲音。

伊朗 爆炸 荷姆茲海峽 以色列 美國

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